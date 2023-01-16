世界知名男高音多明哥陷性騷醜聞 又一女子指控

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（中央社馬德里15日綜合外電報導）「世界三大男高音」之一多明哥3年前被控性騷擾，他曾因此致歉，職業生涯也一度中斷。在今天播出的電視節目中，又有一名西班牙女歌手控訴多明哥對她性騷擾。

路透社報導，在2020年的一次調查中，約40名歌手、舞者、樂手、聲樂老師和幕後工作人員說，他們在過去30年間曾目擊或親身經歷多明哥（Placido Domingo）做出的不當行為。但現年81歲的多明哥並未坦承有任何不當舉動。

一名身分不明的女歌手在西班牙電視6台（La Sexta）今天播出的節目中，對多明哥提出最新一項控訴。

這名歌手未露真容，她指稱多明哥2000年代初期在西班牙一座劇院要求摸她，還有一次試圖親她。

這名女子告訴西班牙電視6台：「他們最先告誡的事情之一，就是不要單獨和多明哥一起搭電梯。」

她談到多明哥當時在排練後想要摸她的情況。

她說：「我第一次感到不安，是我們在排練的時候。他當著所有人的面對我說：『聽著，我能把手放進妳其中一個可愛的口袋嗎？』我當時穿著長褲，後面有一個繡有圖案的口袋。」

「我當時感覺胃痛，因為我在想該怎麼說才能沒事一樣地繼續下去。假如我說不，一定會招來一些後果；假如我說好，我根本想都不敢想。」

這名女歌手說，她並未對上司或當局舉報多明哥的事。

她補充說：「他可是多明哥，是碰不得的。他不該是這樣，但我只是小角色。」

美國音樂藝術家公會（AGMA）於2020年所做的調查結果顯示，多明哥確有不當行為。

多明哥當時在聲明中表示，他尊重那些女性發聲的決定，且「對於自己給她們造成的傷害真心感到抱歉」。

從男高音轉為男中音的多明哥原定在公家資助的劇院演出，但調查結果促使西班牙取消了計畫。紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）、舊金山歌劇院（San Francisco Opera）等美國機構也取消了與他合作的計畫。

洛杉磯歌劇院（Los Angeles Opera）在自行展開的調查中發現10項有關多明哥的控訴「可信」，他因此辭去洛杉磯歌劇院總監的職務。

多明哥2022年1月接受西班牙「世界報」（El Mundo）訪問時，否認曾騷擾任何人，還說他覺得自己是因為保持緘默而被輿論定罪。

他認為美國音樂藝術家公會的調查不全面，且幾乎沒有具體事證。

闊別舞台近1年半後，多明哥回到西班牙，在一場慈善音樂會中表演，接著也在其他國家登台演出。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120116