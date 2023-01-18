饒舌與管弦樂跨界共演 熊仔登WE ARE舞台圓夢

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（中央社記者王寶兒台北18日電）曾獲金曲獎最佳作詞人、金音獎最佳嘻哈專輯等大獎肯定，饒舌創作歌手熊仔卻一直有「願望清單」未實現，就是希望饒舌能與管弦樂團合作，他在文總將推出春節節目WE ARE中一圓夢想。

中華文化總會今年推出春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，邀集近30組演出團隊參與演出，日前於台北流行音樂中心舉行預錄晚會。熊仔（熊信寬）則與台藝大音樂學系管弦樂團跨界共同演出。

熊仔演出後受媒體訪問表示，他所欣賞的一些歌手和團體，都曾跟交響樂團、管弦樂團合作過，因此他踏入流行音樂之路後，也一直把這件事情列為「願望清單」之一，此次演出可說是「圓夢了」。

熊仔表示，雖然一般人可能會覺得嘻哈饒舌與交響樂或管弦樂合作「很跳tone」，但他演出前跟同學們一起彩排，覺得是很棒的結合。演出曲目是88bars，也是因他認為這首歌的詞曲和編曲氣氛磅礡，適合結合管弦樂。

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文總今天透過新聞稿表示，製播WE ARE是為打造全新舞台，讓更多觀眾在除夕夜相聚團圓時刻，可以看見台灣傑出文化工作者的演出。節目企劃以「跨界共演、世代共賞」為主軸，因此邀請許多歌手及新生代團隊合作，例如熊仔的饒舌演出，跟台藝大管弦樂團的跨界共演，就是經典例子。

WE ARE完整節目將在21日晚間8時至12時於無線及有線電視，以及網路與OTT平台播出，電視包含華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TaiwanPlus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括YouTube、Facebook、yahoo!tv、MyVideo、ETtoday星光雲等同步聯播。（編輯：陳政偉）1120118