拚行業回血 大年初三中國春節檔票房破130億

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（中央社台北24日電）根據陸媒報導，截至24日上午，中國春節檔電影總票房已突破人民幣30億元（約新台幣130億元），由吳京主演的「流浪地球2」與導演張藝謀執導的「滿江紅」拚搏票房冠軍寶座。

每年的春節假期是中國電影業旺季。根據財聯社今天援引「貓眼專業版」報導，截至24日上午，中國春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）破人民幣30億元。

「貓眼專業版」官方微博最新數據顯示，截至24日15時19分，2023年春節檔總票房破35億。當中，「滿江紅」、「流浪地球2」、「熊出沒·伴我『熊芯』」分列春節檔票房前3位。

中國電影業去年受到疫情與防疫政策影響，根據中國國家統計局數據顯示，2022年度中國電影總票房僅為300.67億元，較上一年的470億元下降約36%。

中新社援引「燈塔專業版」即時資料報導，數據顯示，在電影票均價從去年大年初一的56.1元下降到目前53.2元的情況下，今年大年初一的大盤票房取得了13.52億元的成績，恢復至去年的93%。

此外，今年大年初一觀影總人次達2539萬，幾乎持平2022年大年初一的2594萬。

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燈塔專業版數據分析師陳晉分析指出，市場快速回暖，有票房收入的營業影院達到1萬1469家，數量上恢復至去年大年初一的97%。另一方面，從目前評分口碑來看，已上映的6部春節檔新片具備相當品質，其中還有「流浪地球2」、「滿江紅」的高口碑之作帶動市場。

陳晉並指，整體來看，今年春節檔可說是百花齊放，期待良好的開頭能引領全年的電影市場重回疫情前的繁榮發展，帶動上游製片端到影院放映終端的產業全鏈恢復信心。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1120124