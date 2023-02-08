小編稱「煩死了好想離職」吸1.8萬讚 電影宣傳哏掀臉書模仿潮

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（中央社記者王心妤台北8日電）電影「不離職冒險王」由法國男星傑羅姆康曼德自導自演，結合冒險喜劇與社會諷刺。片商小編昨天在臉書貼出「煩死了，好想離職」厭世文後，吸引1.8萬人按讚，更掀起模仿潮。

「不離職冒險王」（Employee of the Month）即將上映，電影公司甲上娛樂社群小編昨天在臉書發文表示，「煩死了，好想離職。」厭世發文吸引1.8萬人按讚，吸引不少粉專留言：「怎麼可以....跟我想發的都一樣」、「欸？還以為是自己的發文手抖了好幾下」。貼文掀起討論後，甲上娛樂才解答，是為了宣傳「不離職冒險王」。

「不離職冒險王」由傑羅姆康曼德（Jérôme Commandeur）自導自演，卡司還有曾演出「沒人愛小姐」的莉蒂西亞杜希（Laetitia Dosch）、「最後一件晚禮服的秘密」的帕斯卡爾艾比略（Pascale Arbillot）、「時空急轉彎」的克里斯汀克拉維耶（Christian Clavier）。

這部電影風格輕鬆，去年摘下法國L'Alpe d'Huez喜劇影展大獎，在法國上映首週就突破42萬人次觀影。

康曼德表示，寫劇本時幾乎使出渾身解數，想結合冒險喜劇與社會諷刺，並加入浪漫元素。他表示，故事在地化也是重要元素，希望故事更貼近大眾會關注的議題，像是女性議題、職業多樣性、環境生態，這些能夠造就電影的特殊性，讓觀眾大笑同時，也會有更多反思。

「不離職冒險王」將於24日全台上映。（編輯：張雅淨）1120208