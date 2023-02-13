中共指導拍攝掃黑劇狂飆飾販毒者 曾因吸毒被捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中共中央政法委宣傳教育局指導拍攝的首部掃黑影集「狂飆」，當中飾演毒販鐘阿四的演員往昔曾因吸毒被捕，並稱當年染毒是「誤食」非蓄意，製片方已刪除及修改全劇中所有他露臉的片段。

標榜宣揚正義嚴懲不法的「狂飆」全劇已播畢，但引發的爭議並未隨之落幕，除先前被揭片頭抄襲美國紀錄片，如今更被披露參與演出的演員曾吸毒被捕。

綜合中國媒體北京青年報、極目新聞與上游新聞12日報導，飾演毒販鍾阿四的演員韓笑（藝名含笑），1990年代是小有名氣的歌手，作品「飛天」曾被譽為「央視熱歌」，後因吸毒被懲處而改名韓朴俊。

「狂飆」的劇組於官方微博發布聲明，含笑的前科劇組不知情，因他吸毒被捕是14年前塵封許久的往事，加上含笑並非以本名向劇組投遞簡歷。

劇組發布聲明說，即便如此「涉毒零容忍」的原則也不能讓步，已刪除並修改全劇中涉毒演員的所有露臉片段，同時保留對演員及聘用相關細節的法律追訴權。

含笑12日凌晨於微博發文指出，往昔因頸椎疼痛難忍以及對新型毒品認知不清「導致誤食」而被拘留數日，並說最擔心的事還是發生了，該來的總會來的只能面對，同時向劇組和觀眾致歉。

不過北京青年報的微博公眾號「北京頭條」12日發文「第一次吸毒3天沒睡，擺滿毒品絕非『誤食』」指出，根據2009年北京電視台節目「法治進行時」曝光的逮捕畫面，當時含笑自宅的桌面上擺滿各類毒品。

含笑稱，首次吸毒受歌手謝東唆使，結束後3天沒睡，吸毒行為直到妻子懷孕才停，因新專輯發行在即，再度藉吸毒紓解壓力而失足成千古恨，曾非常擔心高齡老母接受不了兒子的犯錯，被拘留期間曾譜寫「媽媽」這首歌。

中國官媒人民日報官網人民網12日就此發表評論文章指出，含笑2009年8月因吸毒被拘留，瞬間跌入人生深淵，不僅事業盡毀，也飽受世人批評，儘管含笑積極戒毒曾獲選北京市戒毒形象大使，但他並未獲得接納。

不過含笑的妻子製片人高珊在微博留言說，這些年每一天都感受著丈夫內心的掙扎、痛苦和悔恨，也看到老公帶給家人強顏歡笑的輕鬆，願意和丈夫攜手面對走完後半生。

「狂飆」雖然已風光下檔但風波不斷，不僅含笑涉毒被揭發，演員之間也傳不和，眼尖的網友還發現，這齣由中共中央指導拍攝的掃黑劇，片頭抄襲Netflix曾播映的紀錄片「清白檔案」（The Innocence Files）。

至於替影集「狂飆」設計片頭與片尾的北京後浪大潮文化傳媒有限公司是否曾向清白檔案購買版權？還是果真如網傳所言是抄來的？製作方至今尚未出面說明。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120213