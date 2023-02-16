癌友揭心路疤痕 「勳章」導演重新定義勇敢意涵

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）「身體的復原力其實遠大過心靈的自癒力。」一道道傷疤是女癌友與病魔搏鬥後留下的印記，紀錄片導演齊怡透過鏡頭，重新定義勇敢與疤痕，也想告訴這群女性「妳值得好好活著」。

齊怡因摯友罹癌緣故，10多年前開始參與癌症希望基金會，協助側拍攝影計畫，也擔任基金會癌友攝影或繪畫比賽的評審。

接受中央社專訪時，齊怡分享，她發現初期罹癌者都會很憤怒，藉由繪畫或攝影吶喊著「為什麼是我」，但慢慢的，會開始拍攝自己因手術缺損的身體，少了乳房、卵巢或全胃被切除了，「儘管構圖光影沒那麼好，卻非常觸動人，帶來的感動力量很大」，就此在心底埋下想替她們好好記錄的種子。

直到2021年，齊怡終於募到經費能夠實踐，多年陪伴也獲得癌友們信任，她與攝影師李毓琪合作，花了近9個月時間，與10名不同年齡層女癌友對話，見證她們把外衣外殼褪去，赤裸袒露的疤痕與脆弱的心路。

齊怡感性地說：「生死折磨讓她們的心房像蜂巢，一格格儲存的不是蜜，是苦楚酸辛的沉積物，希望能透過這部影片拍攝，讓她們毫無保留全部倒出來。」

齊怡認為，這次拍攝與以往紀錄片經驗不大相似，「這像是靈魂與靈魂，學習相互靠近的練習」，看著這群有血、有肉、有疤、有痛的女人們，如何走過生命難關，有身體的難，也有家庭婚姻的難，「我不想把她們設定是『抗癌鬥士』，她們就是人，在面對很難的事」。

其中最年輕的受訪者宜錡，在紀錄片後製期間離世，得年26歲。曾經愛打排球的女孩，發現身上瘀青怎麼也退不掉，17歲時得知罹患急性白血病。歷經骨髓、肺臟移植折騰，還一度得背氧氣瓶上下學，但宜錡仍樂觀以待，對鏡頭說：「每年過生日就是多賺到一年」，更努力考研究所、想當名心理諮商師，來鼓勵有相同境遇的病友。

在「勳章」的尾聲，齊怡帶著宜錡等4名主要受訪者走出攝影棚，看看遼闊的山與海，畫面色彩從黑白渲染成彩色，齊怡說：「人生路上的盡頭是漂亮的風景，也是很大的安慰，我想告訴她們，妳絕對值得好好活下來。」

齊怡有些哽咽透露，宜錡在拍攝尾聲時血癌已再度復發，身形纖細、面色蒼白，但仍堅持想把握機會外出，一步一步登上七星山，「那一刻覺得宜錡分外美麗，她看著天空時，是充滿希望的」。

生命的堅強和脆弱都是並存的，齊怡說，拍完這部片，讓她重新定義了「勇敢」，所謂的勇敢不是不怕，「而是害怕卻依然面對，且承認自己的脆弱」。

原本拍攝前期，齊怡曾擔心會不會二度傷害她們，但就如詩人泰戈爾所說：「長日盡處，我站在你的面前， 你將看到我的疤痕，知道我曾經受傷，也曾經痊癒。」女人、女孩們有哭有淚笑著，傾訴每道疤痕都見證她們歷劫歸來，是驕傲的生命勳章。（編輯：張雅淨）1120216

紀錄片「勳章」透過攝影師與女性癌友坦誠對話、深度激盪，深入她們內心幽微的角落，重新定義勇敢。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月16日