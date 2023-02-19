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柏林影展市場展重現往年熱絡 台提3片爭取跨國合製

2023/2/19 07:15（2/19 08:31 更新）
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柏林影展市場展恢復實體舉辦，重現往年熱絡景象。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
柏林影展市場展恢復實體舉辦，重現往年熱絡景象。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
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（中央社記者林育立柏林18日專電）後疫情時代來臨，柏林影展今年重現往年熱絡景象，文策院特地為「大風之島」、「樹人」、「蟲」3部仍在籌備或剪接中的電影舉辦提案會，希望促成跨國合製。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷2年後，與柏林影展同時舉行的電影業者交易活動「歐洲電影市場展」（European Film Market）今年恢復實體展，現場重現往年熱絡景象，上萬名業界人士齊聚一堂，搶占疫後商機。

文化內容策進院今年除了在市場展設立台灣館，攜手40家影視內容業者展出90件電影作品外，還在會場旁舉辦提案會，讓3部電影的導演和製片輪番上台，向各國買家、製片、發行和影展負責人介紹他們的新作，爭取跨國合製，

提案會今天首先由導演許雅婷的紀錄片「大風之島」開場，她早在2005年還是大學生時，就開始記錄樂生療養院的抗爭，這部片正在剪輯，預計今年底完成。

接著由製片郭敏容介紹導演陳芯宜籌備中的最新作品「樹人」、導演王凱民介紹自己預計今年夏天開拍的新作「蟲」。

今年沒有台灣電影入圍柏林影展的主要單元，僅有台灣、新加坡、法國和葡萄牙4國合資的作品「明天比昨天長久」一部片入圍「新世代單元」（Generation 14plus）。（編輯：郭中翰）1120219

柏林影展市場展，導演許雅婷（右）在文策院舉辦的提案會介紹自己的紀錄片「大風之島」。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
柏林影展市場展，導演許雅婷（右）在文策院舉辦的提案會介紹自己的紀錄片「大風之島」。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
柏林影展市場展，製片郭敏容在文策院舉辦的提案會介紹導演陳芯宜籌備中的新作「樹人」。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
柏林影展市場展，製片郭敏容在文策院舉辦的提案會介紹導演陳芯宜籌備中的新作「樹人」。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
柏林影展市場展，導演王凱民在文策院舉辦的提案會介紹將在夏天開拍的最新作品「蟲」。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
柏林影展市場展，導演王凱民在文策院舉辦的提案會介紹將在夏天開拍的最新作品「蟲」。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
文化內容策進院在柏林影展市場展設立台灣館，方便台灣電影業者洽談業務。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
文化內容策進院在柏林影展市場展設立台灣館，方便台灣電影業者洽談業務。中央社記者林育立柏林攝 112年2月19日
#柏林影展
#郭敏容
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