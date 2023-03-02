來自五星的你第2季 「聲」入中國在歐影響力

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Podcast團隊「鬼島之音」推出「來自五星的你」節目第2季，由獨立記者陳映妤（圖）主持，採訪具歐洲、中國經歷學者與流亡者，剖析中國外交手段與各自人生故事。（鬼島之音提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）Podcast團隊「鬼島之音」推出「來自五星的你」節目第2季，將麥克風轉向歐洲，由獨立記者陳映妤主持，採訪數十名具歐洲、中國經歷學者與流亡者，剖析中國外交手段與各自人生故事。

中國近年崛起成與美國抗衡的大國，並在世界舞台角逐國際霸權，積極拉攏歐洲國家，也透過「一帶一路」計畫，深入諸多開發中國家的基礎建設，成為影響世界局勢變動的重大因素之一。

「鬼島之音」繼2021年推出「來自五星的你」第1季，採訪12名具中國經歷華人，第2季則邀請多名華語流利的歐亞學者，分享其中國研究內容，也專訪在歐洲的華語人士，包含匿名留學生、流亡作家貝嶺、香港社運人士鄺頌晴等，分享他們踩到中國政治紅線的親身觀察。

「如果你不希望，發生在我身上的事情，會發生在你身上，那你現在所要做的，是站在我們身邊、幫我們去停止中共的這些行為。沉默是對暴政的一種支持。冷漠也是對暴政的一種支持。」現居於瑞典的維吾爾人尼若拉．艾勒瑪（Nyrola Elima）透過節目分享，她的表姐進入「再教育營」後入獄，自此杳無音訊。

艾勒瑪表示，在她的家鄉，有數以百萬計的人有類似遭遇，她努力在國際發聲，也進行相關的人權報告研究。儘管身在海外，仍受到間接的監控騷擾，當家人與她視訊時，甚至偷偷將「千萬不要回來」的紙條放到桌上。

「鬼島之音」表示，節目經歷近一年的資料蒐集、採訪與製作，期間主持人陳映妤還與「報導者」團隊赴波蘭、烏克蘭邊境報導俄烏戰爭。她在「來自五星的你」採訪過程發現，幾乎每名來賓都有提及俄烏戰爭如何影響歐洲人民對中國的看法和態度，以及多少程度影響各國政府的對中政策，「歐洲是透過俄羅斯來理解中國。」

陳映妤表示，過去她和多數民眾一樣，並不了解何謂中國在歐洲的影響力。透過採訪，她才漸漸了解中國如何透過政客、企業中介人、學術機構或經濟投資，甚至是中國留學生學生會來進一步影響歐洲社會。

「來自五星的你」已於各大Podcast平台同步上架，將於每週四固定更新。（編輯：張雅淨）1120302