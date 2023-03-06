金曲樂團百合花逗趣「抓出軌」 揪樂迷協尋證據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北6日電）金曲獎最佳台語專輯得主百合花樂團今天宣布海外演出計畫，還推出宛如「戲說台灣」般的搞怪「掠猴之歌」MV，並搭配製作線上互動小遊戲，邀樂迷上網協尋出軌證據。

以傳統樂器結合流行旋律的百合花，首張專輯「燒金蕉」就囊括金音獎最佳搖滾專輯、最佳新人兩獎，第2張「不是路」更獲得去年金曲獎肯定，持續製作千禧世代的「後台灣新歌謠」，表現出略帶異色卻又充滿社會百態風情的生命之作。

近期他們製作的「掠猴之歌」描繪成人複雜愛情觀，充滿搞怪奇幻色彩，百合花透過經紀公司打趣分享，「掠猴就是抓偷吃的意思」，這是每個人感情裡最不想遇到的事情，但他們想用幽默手法與旋律，窺探愛情裡各種面貌。

百合花邀請曾入圍金曲獎最佳MV的導演林毛替「掠猴之歌」執導，並攜手藝術家sid and geri合力操刀，把感情裡最不想觸碰的「抓猴」議題，變成一場又「鏗」又充滿警世意味寓言遊戲。

MV把場景拉到西元前3千年，當時同樣有出軌問題，女主角找來專業徵信雙人組做交易，藉由奇異魔法與幻術，企圖找出另一半偷吃證據。導演林毛特別跟現代時空交錯，彷彿上演一場前世今生的「抓姦輪迴」大戲。百合花成員看到作品後，除了大讚導演創意，更笑稱終於有了屬於百合花式的「戲說台灣」作品。

百合花還特地打造了8bit風格的線上互動小遊戲「掠猴之遊戲」（Monkey-Catching Game），邀請樂迷扮偵探，替苦主「金蕉小姐」搜集「猴子」老公出軌的證據。3名團員會化身成3種樂器人物，包含月琴、電貝斯、北管通鼓，陪伴玩家一起闖關。

百合花的「2023變猴弄」海外巡迴將在4月底啟動，陸續前進新加坡、馬來西亞，將台灣獨特音樂特色推廣到世界各地。（編輯：李亨山）1120306