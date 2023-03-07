韓星訪台不間斷 南優鉉甜蜜獻唱、Zion.T尋找美食

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）韓星訪台不間斷，韓團INFINITE主唱南優鉉和韓國創作才子Zion.T相繼宣布4月將在台灣舉辦演唱會，南優鉉預告為粉絲量身定做專屬內容；Zion.T則期待歌迷多推薦台灣美食。

有「天籟貴公子」稱呼的南優鉉，今天公告4月9日將在TICC台北國際會議中心，舉辦2023南優鉉FANCON「SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天」，把粉絲視為家人寵愛的他，稱呼自己是這個聚會的CEO，並說：「CEO服務，貼心至上！我是為了你們的幸福而生，因此當天，我將會為所有粉絲量身定做最專屬的精彩內容，讓大家都有賓至如歸的感覺。」

南優鉉透過主辦單位提前透露演出歌單，會帶著大家搭乘時光機，將專輯好歌唱滿一輪，包括I Love You、Hold On Me、When Fall Comes等。他也搶先預告將有零距離真心話時間，讓彼此更認識，「我想聽到你們的迴響！」

韓國創作鬼才Zion.T將於4月15日第3度訪台，在台北國際會議中心舉辦個人演唱會。（華藝娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月7日

另外，4月15日在同一場地，則換Zion.T舉辦2023 Zion.T SOLO TAIPEI CONCERT。以「楊花大橋」一曲擄獲世界各地歌迷喜愛的他，不僅作品備受樂評人肯定，也是各大歌手爭相邀約的音樂製作人。近期他也與日本歌手星野源跨界合作，獻唱漫威電影「尚氣與十環傳奇」插曲NOMAD，新鮮搭檔組合讓外界相當驚喜。

第3度來台的Zion.T對台灣美食依舊難忘，更透露希望能再品嚐到更多好滋味，「透過歌迷與相關網路介紹，我知道台灣除了火鍋、雞排、珍奶與鳳梨酥外，還有很多值得品嚐的美食！非常歡迎台灣歌迷能推薦給我，你們覺得很棒的菜單喔。」

Zion.T演唱會門票將於3月12日下午1時在Ticket Plus遠大售票網站及全台ibon機台啟售；南優鉉FANCON則於3月18日下午1時在全台ibon機台及網站販售。（編輯：張雅淨）1120307