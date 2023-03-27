台灣假聲男高音征服韓綜 直呼做了一場美夢[影]

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台灣假聲男高音朱育陞日前參與韓國綜藝節目成為最終優勝者，讓他的美聲從韓國紅回台灣，27日出席記者會分享心情，他說，就像做了一場美夢。（Stefano Ricci提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）台灣假聲男高音朱育陞日前參與韓國綜藝節目「看見你的聲音10」成為最終優勝者，現場演出歌劇「茶花女」，讓他的美聲從韓國紅回台灣，今天現身分享宛如做了一場美夢。

「看見你的聲音」由韓星金鍾國、Super Junior成員利特、諧星俞世潤主持，將音痴和實力歌唱者混在一起，觀眾與嘉賓只能從外貌和舉止猜測，找出真正的歌者。朱育陞則在第10季第1集以Last Survivor之姿出現，獲得最後勝利。

朱育陞不僅在節目中飆唱韓劇「天國的階梯」原聲帶中的Ave Maria，也演唱威爾第歌劇「茶花女」裡的「飲酒歌」，男女聲自由切換的嗓音，讓現場所有人都讚嘆不已。由於保密條款，朱育陞憋了很久才能公開獲勝好消息，今天出席記者會分享就像做了一場美夢。

朱育陞（右）參與節目「看見你的聲音」成最終優勝者，開心與現場來賓申鉉濬（左）合影留念；朱育陞分享，節目中的華麗服裝，是由韓國國寶設計師安得烈．金團隊製作。（陳佳琪提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日

音樂科班出身的朱育陞，高一時就曾因演唱「夜后」影片爆紅，獲得「男版夜后」封號。在台北藝術大學音樂系畢業後，便前往英國皇家伯明罕音樂學院研究所攻讀聲樂，學成後獲邀到世界各地演唱。28歲的他目前有多元身分，除了擔任「成美室內樂」音樂總監，平時也教授聲樂。

朱育陞透露，最初是韓方主動聯繫他，當下他與經紀人一方面開心，一方面又擔心可能是詐騙，因為他們是在2月飛往韓國前一天，才拿到製作方正式邀請函。

抵達首爾後，朱育陞隔天被帶去拍完幕後影片後，就直接到攝影棚錄影。由於製作單位擔心他們與藝人碰到面，還規劃不同進出動線，連上廁所也受限，前後經歷12小時才完成拍攝，讓他苦笑：「比當兵還累。」

雖然全程站了9小時、腳很痠，但朱育陞說，看到現場17台攝影機、上百名工作人員嚴陣以待，有被激發出「堅持下去」的決心。至於節目中的華麗服裝，他分享是由韓國國寶設計師安得烈．金（André Kim）團隊製作。

最後提及接觸歌劇契機，朱育陞從小學1年級開始學鋼琴，某天聽到「費加洛婚禮」後開啟對歌劇的喜愛，並在鋼琴老師建議下，找專業聲樂老師指導，才奠定現在成就。

朱育陞說，家人都很支持他的音樂路，未來也想回饋所學，將更多好的音樂介紹給更多人，透過不同的詮釋方式，縮短大眾與古典音樂的距離。（編輯：張雅淨）1120327