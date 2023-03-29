「九槍」蔡崇隆摘楊士琪紀念獎 榮幸身為台灣創作者

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國家影視聽中心29日舉辦第3屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮，其中今年的「楊士琪紀念獎」頒給紀錄片「九槍」導演蔡崇隆（右），由影評人聞天祥（左）代表頒獎。中央社記者裴禛攝 112年3月29日

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（中央社記者王心妤台北29日電）國家影視聽中心今天舉辦頒獎典禮，年度影視聽遺產保存貢獻獎頒發給資深攝影師洪慶雲，楊士琪紀念獎頒發給電影「九槍」導演蔡崇隆，蔡崇隆哽咽表示，以身為台灣創作者為榮。

國家電影及視聽文化中心今天也舉辦45週年慶，邀請歷任館長徐立功、黃建業、林文淇等致詞。文化部長史哲表示，國家影視聽中心在新北新莊落成花了超過10年，已完成第一期重點延續圖書和策展規劃，第二期的片庫、典藏及展示的博物館不能花太久時間，經費已準備好，希望最短時間完成。

史哲表示，創作者完成的電影、戲劇、影像、聲音都是當年代關鍵的國民記憶庫，觀眾享受的當下，能有陪伴與回憶的作用，國家影視聽中心等級幾乎等於國家的歷史博物館，它是活的。

國家影視聽中心29日舉辦第3屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮，今年度「楊士琪紀念獎」也於會中頒獎，紀錄片「九槍」導演蔡崇隆受獎後哽咽表示，以身為台灣創作者為榮。中央社記者裴禛攝 112年3月29日

首個獎項頒發年度影視聽遺產保存貢獻獎，頒給資深攝影師洪慶雲。國家影視聽中心董事長藍祖蔚感謝洪慶雲致力研發彩色沖印技術，自製台灣第一台彩色負片沖片機，並捐獻攝影器材與電影文物。

楊士琪紀念獎頒給「九槍」導演蔡崇隆，蔡崇隆在片中呈現越南失聯移工阮國非被警察連開9槍致命的過程，試圖梳理制度面的共犯結構。蔡崇隆表示，很自豪能當台灣創作者，感謝工作夥伴，「我們在台灣歷史的關鍵發展階段，我們一定能一起讓台灣更好。」

台灣影評人協會特別貢獻獎頒給電影口述影像與訓練專家趙又慈。口述影像發展協會秘書長楊盛弘感謝趙又慈的電影口述，才能讓視障者也可以「看見」電影。趙又慈表示，口述影像是社會進步的象徵，代表每個人都能平等的感受電影，她也希望有更多觀眾能支持有電影口述的場次，讓電影口述能持續存在。

年度傑出影視工作者頒給海鵬影業總監姚經玉，他表示，入行已經34年、發行超過500部電影，將會繼續努力。

最佳新導演獎頒給電影「罪後真相」導演陳奕甫，傑出奉獻獎頒給陳武雄，電影傑出工作者獎頒給李祐寧，配音工會終身奉獻獎頒給李香生，年度最佳廣播專業經理人頒給陳宏津，年度最佳廣播主持人頒給周秉國，傑出編劇工作者頒給陳世杰，年度潛力短片導演獎頒給楊婕。（編輯：張雅淨）1120329

國家影視聽中心29日舉辦第3屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮，文化部長史哲出席表示，國家影視聽中心在新北新莊落成花費逾10年，已完成第一期重點延續圖書和策展規劃，第二期的片庫、典藏及展示的博物館不能花太久時間，經費已準備好，盼最短時間完成。中央社記者裴禛攝 112年3月29日

國家影視聽中心29日舉辦「第3屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」，文化部長史哲（前左）出席與會，與資深電影人徐立功（前右）握手致意。中央社記者裴禛攝 112年3月29日

國家電影及影視聽文化中心29日舉行第3屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮，資深攝影師洪慶雲致力研發彩色沖印技術，自製台灣第一台彩色負片沖片機，並捐獻攝影器材與電影文物，獲影視聽遺產保存貢獻獎肯定。中央社記者裴禛攝 112年3月29日

國家電影及視聽文化中心29日舉辦第3屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮，影視聽遺產保存貢獻獎由資深攝影師洪慶雲（中）獲獎，國家影視聽中心董事長藍祖蔚（左）擔任引言人，文化部長史哲（右）代表頒發獎座。中央社記者裴禛攝 112年3月29日