鷹眼傑瑞米雷納鏟雪出意外 30多根骨頭斷裂肺塌陷

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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）漫威系列電影飾演「鷹眼」的美國男星傑瑞米雷納，首度談及他1月鏟雪機意外的傷勢，說當時身上有30多根骨頭斷裂、肺塌陷、肝臟遭刺穿，且他「每一刻都是清醒的」。

路透社報導，52歲的傑瑞米雷納（Jeremy Renner）是在接受美國廣播公司新聞網（ABC News）主播黛安索耶（Diane Sawyer）訪問時，透露身上傷勢的整體狀況，這段訪談將在4月6日播出。

傑瑞米雷納1月在他內華達州住家鏟雪時，鏟雪機在他離開駕駛座時開始移動，為了保護姪子，他在試圖爬回駕駛座時被7噸重的鏟雪機輾過。

傑瑞米雷納在訪談中回憶身體的痛楚，他跟黛安索耶說：「我每一刻都是清醒的。」

在即將播出的特別專訪中，傑瑞米雷納跟黛安索耶說，為了保護他的姪子，若是重來一遍，「我還是會這麼做，因為鏟雪車直接往我姪子的方向移動」。

他也跟黛安索耶說，發生鏟雪意外後，他「選擇活下來」，拒絕讓這場意外奪走他的生命。

擔綱動作片主角難免需要參與特技演出，談到對自己未來演藝事業的期望，傑瑞米雷納說，「我在這場意外中骨肉嚴重受創，但我已經重燃鬥志、煥然一新，全身上下充滿愛與鈦金」。

傑瑞米雷納主演過多部漫威電影，另參與演出兩部「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列片、「異星入境」（Arrival）、「瞞天大佈局」（American Hustle）與「28週毀滅倒數：全球封閉」（28 Weeks Later）等。

他因為參演2008年電影「危機倒數」（The Hurt Locker）而獲得奧斯卡金像獎最佳男主角提名，並以2010年電影「竊盜城」（The Town）一片入圍最佳男配角。

傑瑞米雷納預計4月11日將出席一場紅毯盛會，宣傳他的系列紀錄片「舊車大改造」（Rennervations），宣告復出回歸好萊塢。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120330