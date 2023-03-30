更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平2023球季賺近20億 MLB史上最高紀錄
運動

大谷翔平2023球季賺近20億 MLB史上最高紀錄

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

鷹眼傑瑞米雷納鏟雪出意外 30多根骨頭斷裂肺塌陷

2023/3/30 10:17（3/30 10:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）漫威系列電影飾演「鷹眼」的美國男星傑瑞米雷納，首度談及他1月鏟雪機意外的傷勢，說當時身上有30多根骨頭斷裂、肺塌陷、肝臟遭刺穿，且他「每一刻都是清醒的」。

路透社報導，52歲的傑瑞米雷納（Jeremy Renner）是在接受美國廣播公司新聞網（ABC News）主播黛安索耶（Diane Sawyer）訪問時，透露身上傷勢的整體狀況，這段訪談將在4月6日播出。

傑瑞米雷納1月在他內華達州住家鏟雪時，鏟雪機在他離開駕駛座時開始移動，為了保護姪子，他在試圖爬回駕駛座時被7噸重的鏟雪機輾過。

傑瑞米雷納在訪談中回憶身體的痛楚，他跟黛安索耶說：「我每一刻都是清醒的。」

在即將播出的特別專訪中，傑瑞米雷納跟黛安索耶說，為了保護他的姪子，若是重來一遍，「我還是會這麼做，因為鏟雪車直接往我姪子的方向移動」。

他也跟黛安索耶說，發生鏟雪意外後，他「選擇活下來」，拒絕讓這場意外奪走他的生命。

擔綱動作片主角難免需要參與特技演出，談到對自己未來演藝事業的期望，傑瑞米雷納說，「我在這場意外中骨肉嚴重受創，但我已經重燃鬥志、煥然一新，全身上下充滿愛與鈦金」。

傑瑞米雷納主演過多部漫威電影，另參與演出兩部「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列片、「異星入境」（Arrival）、「瞞天大佈局」（American Hustle）與「28週毀滅倒數：全球封閉」（28 Weeks Later）等。

他因為參演2008年電影「危機倒數」（The Hurt Locker）而獲得奧斯卡金像獎最佳男主角提名，並以2010年電影「竊盜城」（The Town）一片入圍最佳男配角。

傑瑞米雷納預計4月11日將出席一場紅毯盛會，宣傳他的系列紀錄片「舊車大改造」（Rennervations），宣告復出回歸好萊塢。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120330

#傑瑞米雷納
#鷹眼
#漫威
傑瑞米雷納
鷹眼傑瑞米雷納重傷意外 調查報告指為救家人鷹眼傑瑞米雷納被鏟雪車輾過 傳瘀青照稱腦袋混亂
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族