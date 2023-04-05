「蜘蛛人」動畫電影續作 再現互指哏圖多重宇宙版

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）奧斯卡最佳動畫長片續作「蜘蛛人：穿越新宇宙」新預告曝光，再現3代蜘蛛人經典「互指哏圖」，但這次不只3人，還有來自多重宇宙的蜘蛛人大軍互指，讓粉絲直呼「史詩級玩哏」。

結合大膽前衛的原創內容與前所未見美國漫畫風格的「蜘蛛人：新宇宙」，2019年殺出重圍，打敗「犬之島」、「超人特攻隊2」奪下第91屆奧斯卡最佳動畫長片獎，今年再推續作，更將展開多重宇宙。

預告中來自1610號地球的主角邁爾斯，首次見識到來自不同宇宙的龐大蜘蛛人團隊，各種蜘蛛人配備著不一樣的坐騎或道具，包括懷胎5個月還騎著重機的女蜘蛛人潔西卡德魯，以及留著龐克頭、手持電吉他的龐克蜘蛛人。

不過邁爾斯發現一樁驚人秘密，導致他必須在維護世界平衡和犧牲自己所愛的人中做出抉擇，到底應該拯救一個人，還是拯救每一個宇宙，蜘蛛人世界的內戰也將一觸即發。

在上一集中，邁爾斯來自另一個宇宙的好夥伴彼得帕克，這回更升格人父，多了一個8個月大的小跟班梅黛，小梅黛也將跟著爸爸一起加入拯救世界的行動。

在預告片的最後，備受粉絲期待的經典蜘蛛人「互指迷因」哏圖，終於重現在動畫電影裡，而且這次不只陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）3名，而是上千名來自各個宇宙的蜘蛛人加入這場大混戰，也讓不少粉絲興奮留言：「蜘蛛人歷史以來最猛的一次經典哏」、「史詩級玩哏」。

「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）將於6月21日上映。（編輯：張雅淨）1120405