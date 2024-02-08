周湯豪登WE ARE 同台明華園天字戲劇團

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（中央社記者王寶兒台北8日電）文總籌辦「2024 WE ARE我們的除夕夜」節目將在明天播出，壓軸由歌手周湯豪與明華園天字戲劇團跨界演出，以「走三關」一曲磅礡登場，並且與上千名莊敬高職學生共同登台合作。

周湯豪錄影後接受媒體聯訪表示，此次演出組合很特別，有歌仔戲老師與台灣學生們，「我自己在台上感受很感動，因為這不是平常有機會能湊在一起的組合，以前也從來沒有這樣呈現過這些歌曲。」

明華園天字戲劇團由創辦人陳明吉次子陳勝典創立，於民國72年正式成軍，並於民國91年將團名更改為「明華園天字戲劇團」，逾30年的豐富演出經驗除沿襲歌仔戲表演，也融合現代劇場觀念。

在2024 WE ARE演出中，由明華園天字戲劇團一邊揮舞螢光橘色大旗，周湯豪一邊演唱「走三關」開場。周湯豪透露，他因非常懼高，原安排在與明華園天字戲劇團共演時需站在升降台上，但升降台太窄且過於搖晃，才改用蹲姿，透過攝影機不同角度呈現，反而讓畫面更有氣勢。

節目另特別安排新北市私立莊敬高級工業家事職業學校學生與周湯豪同台演出，莊敬高職曾培育數10名台灣新生代演藝人員及韓國出道藝人，也曾與YG、SM等韓國各大經紀公司合作，並選拔新人。

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周湯豪與學子們共同演出「我做的是愛不是夢」，他並分享這次與製作單位一同討論出表演方式，與學生們的合作默契非常好，「和千人共演，加入不同的元素，表演起來非常過癮！」

「2024 WE ARE我們的除夕夜」節目將於明天在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV等網路平台播出。（編輯：龍柏安）1130208