闖韓男孩陳冠叡畫龍賀新年 揭IG清空原因

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）闖韓挑戰選秀的台灣男孩陳冠叡年初回來舉辦粉絲見面會，抽空受訪自揭清空社群契機，也預祝大家新年快樂、親筆畫下可愛龍春聯，還加碼放送韓國練習生圈熱門的消腫妙招。

2023年陳冠叡以台灣個人練習生身分參與韓國選秀節目BOYS PLANET，熟練結合傳統與流行舞蹈耍金箍棒，讓外界留下深刻印象，精湛舞技源自他3歲就在媽媽經營的民族舞蹈團學習，更抱回無數比賽冠軍獎座回台。

被問及放棄傳統舞者職涯是否可惜，陳冠叡表示，小時候想過當職業舞者，然而在看到韓團防彈少年團（BTS）歌曲I NEED U的舞台表演後被深深吸引，他直率地說：「每個階段的夢想確實會不同，唯一慶幸的是都在同樣藝術範圍、能一直跳舞。」

陳冠叡承認，媽媽曾一度覺得可惜，但知道自己的夢想後很尊重他的決定、更全力支持。去年隻身在韓國練習時，家人更是他最大心靈支柱，「在最需要的時候，無形會知道，爸爸、媽媽、姊姊都在你身邊，讓我覺得很有力量。」

外界常開玩笑說韓國有「空氣酵母」，明星容易發福，但擁有175公分高挑身材的陳冠叡卻沒這困擾，想吃就吃，還是只有54公斤，他也大方提供幾招韓國練習生圈內流行的消腫妙招，包含拿髮圈套耳朵、早上灌冰美式或洗熱水澡運動排汗，「好像真的對下顎線、眼睛消腫有效！」

春節來臨，不少人會習慣去廟裡抽籤拜拜，陳冠叡偶爾也會去算算塔羅牌，了解有什麼該多注意，「頻率不會太高啦！也怕會依賴。」

最近一次去算塔羅牌就是去年12月31日，陳冠叡笑說，雖不能細講內容，「但對方鼓勵我，朝自己想要的地方多加油，一定可以做到。」暫時清空IG帳戶也是想調整好狀態，「要比之前的自己更亮眼」。

2024年的新希望，陳冠叡期待自己能以更好模樣和粉絲見面，還比龍爪祝大家「龍年行大運」。（編輯：龍柏安）1130209