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漫威宇宙首部R級電影 「死侍與金鋼狼」公布預告

2024/2/12 10:10
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（中央社記者王心妤台北12日電）電影「死侍與金鋼狼」（暫譯）今天釋出預告，延續嘲諷現實的惡搞風格，製片凱文費吉（Kevin Feige）日前證實這是漫威電影宇宙首部限制級R級電影，指未滿17歲必須由家長或成年監護人陪同才能觀影。

「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）是象徵「死侍」系列加入漫威電影宇宙的第一部電影，也代表X戰警重返漫威懷抱，死侍與金鋼狼將再續相隔15年的兄弟情。

預告中，死侍被「洛基」影集中的時間變異管理局抓回，他不改「壞嘴」個性，自稱「我就是漫威電影宇宙救世主」。

電影除了有萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）和「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）主演，也有飾演死侍未婚妻的莫蓮娜芭卡琳（Morena Baccarin）、飾演時間變異管理局探員的男星馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）等演員，預計將於7月24日在台灣搶先全美上映。（編輯：張雅淨）1130212

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