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吳可熙出席柏林影展台灣之夜 打趣稱張翰是前夫

2024/2/19 14:27（2/19 15:16 更新）
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電影「以愛之茗」演員張翰（左）、吳可熙（右）出席柏林影展台灣之夜，兩人在劇中飾演一對怨偶，但拍完後成為好朋友，在台灣之夜見面的兩人還戲稱對方為前妻、前夫（CAA提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月19日
電影「以愛之茗」演員張翰（左）、吳可熙（右）出席柏林影展台灣之夜，兩人在劇中飾演一對怨偶，但拍完後成為好朋友，在台灣之夜見面的兩人還戲稱對方為前妻、前夫（CAA提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月19日
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（中央社記者王心妤台北19日電）台灣與國際合製電影「以愛之茗」入圍今年柏林影展主競賽，演員吳可熙、張翰昨晚出席台灣之夜，吳可熙打趣稱張翰是「前夫」，也說能在異國見到台灣影人感覺特別親切溫暖。

「以愛之茗」由吳可熙、張翰及非裔法籍女星妮娜美羅（Nina Melo）主演，除了有望角逐柏林影展最高榮譽的「金熊獎」外，還有個人獎項的「銀熊獎」。由於柏林影展沒有個人獎項的入圍名單，任何一部入圍正式競賽作品的演員都有機會角逐，吳可熙作為「以愛之茗」雙女主之一，也有機會抱回獎項。

吳可熙表示，10年前從柏林影展被看見，10年後又回到這裡，「走上這條紅地毯花了10年的時間，我很幸運可以走在這裡，很開心與各國影人見面與交流，期待他們會喜歡這部生猛有力的電影。」

吳可熙跟張翰在「以愛之茗」中飾演一對怨偶，但兩人拍完就成為好朋友。電影公司透露，兩人在台灣之夜見面後，張翰一開始就笑稱吳可熙是「前妻」，吳可熙也笑回張翰是「前夫」，連心也被小三偷走了。

吳可熙在活動上也跟之前在電影「冰毒」合作的演員王興洪見面，王興洪今年以「睡覺時眼睛睜開」入選柏林影展邂逅單元。王興洪表示，「我的表演是受到她的啟發，現在才可以站在這裡。」吳可熙表示，「10多年的戰友，還是一樣溫暖、貼心，看見他就無比的安心。」

「以愛之茗」將於台灣時間22日在柏林影展世界首映；春末在台灣上映。（編輯：張雅淨）1130219

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