更多編輯台推薦新聞：
英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏
國際

英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日媒：日本擬補助台積電熊本二廠7300億日圓
首頁 / 娛樂

鄭宜農斜槓節目製作 自立門戶認當老闆是賠錢貨

2024/2/23 11:42（2/23 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金曲歌后鄭宜農（中）宣布節目製作人新身分，推出節目「邊走邊唱的女子」，與女性音樂創作者暢聊，首集來賓為音樂組合「凹與山」。（邊走邊聽有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月23日
金曲歌后鄭宜農（中）宣布節目製作人新身分，推出節目「邊走邊唱的女子」，與女性音樂創作者暢聊，首集來賓為音樂組合「凹與山」。（邊走邊聽有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北23日電）金曲歌后鄭宜農近期喜事不斷，除了自立門戶的公司度過第1年生日，又加碼宣布節目製作人新身分，推出和女性音樂創作者暢聊節目「邊走邊唱的女子」，自曝當老闆是個「賠錢貨」。

鄭宜農透露，「邊走邊唱的女子」企劃籌備整整一年，目的是集結女性音樂創作者，一同交流彼此內心深處的探索與成長，將創作者的焦慮與掙扎，完整呈現給觀眾。

同時也是主持人的她笑說，沒想過這麼累，去年下半年有3個月工作滿檔，又做校園巡講，又做節目，還有演唱邀約。但她樂此不疲：「身為老闆，很欣慰看著員工鄭宜農是個工作狂。」

「邊走邊唱的女子」節目形式由鄭宜農搭配每集特別來賓，一起進行彼此的日常小樂趣、邊走邊聊，最後共演一首歌曲，完成邊走邊唱，讓觀眾兼顧視覺與聽覺的享受。

鄭宜農自剖，過去的她話少又害羞，今天能做主持人，是一個脫胎換骨的奇蹟。她原本只是希望把自己成長過程的不適應、衝突，到能稍微舒適的平衡，跟其他創作者一起交流分享，「做一個小小的節目」。

卻因受訪者各個全力相挺，她又求好心切，不想辜負大家心意，導致節目規模無限擴大，最後大爆預算，讓她忍不住自嘲：「當老闆的鄭宜農真是個賠錢貨，今年要拜託員工鄭宜農好好去賺錢了。」

首集嘉賓「凹與山」由主唱小凹及鼓手Isan組成，兩人擁有北一女、台大的學霸背景，大學時期曾榮獲「金韶獎」創作組冠軍，畢業後斜槓在科技業工作。她們的創作流露面對社會現實的挫折，卻又撫慰人心，深受樂迷喜愛。2018年以單曲「理查」走紅，去年入圍金音獎最佳新人及最佳另類流行專輯獎兩大獎，是備受期待的潛力新秀。

「邊走邊唱的女子」是鄭宜農第一檔自製節目，第一季來賓包括9m88、安溥、凹與山、岑寧兒、洪佩瑜、桃子A1J、那屋瓦少女隊、Blueburn樂團主唱趙廣絜、壞特?te及蘇珮卿。首集已在「鄭宜農」YouTube頻道播出，每週四晚上7時更新集數。（編輯：陳政偉）1130223

音樂組合「凹與山」成員小凹（左）、Isan（中）在節目「邊走邊唱的女子」中，與金曲歌后、節目製作人鄭宜農（右）一同寫出龍年創意春聯。（邊走邊聽有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月23日
音樂組合「凹與山」成員小凹（左）、Isan（中）在節目「邊走邊唱的女子」中，與金曲歌后、節目製作人鄭宜農（右）一同寫出龍年創意春聯。（邊走邊聽有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月23日
#鄭宜農
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.62