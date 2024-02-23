鄭宜農斜槓節目製作 自立門戶認當老闆是賠錢貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北23日電）金曲歌后鄭宜農近期喜事不斷，除了自立門戶的公司度過第1年生日，又加碼宣布節目製作人新身分，推出和女性音樂創作者暢聊節目「邊走邊唱的女子」，自曝當老闆是個「賠錢貨」。

鄭宜農透露，「邊走邊唱的女子」企劃籌備整整一年，目的是集結女性音樂創作者，一同交流彼此內心深處的探索與成長，將創作者的焦慮與掙扎，完整呈現給觀眾。

同時也是主持人的她笑說，沒想過這麼累，去年下半年有3個月工作滿檔，又做校園巡講，又做節目，還有演唱邀約。但她樂此不疲：「身為老闆，很欣慰看著員工鄭宜農是個工作狂。」

「邊走邊唱的女子」節目形式由鄭宜農搭配每集特別來賓，一起進行彼此的日常小樂趣、邊走邊聊，最後共演一首歌曲，完成邊走邊唱，讓觀眾兼顧視覺與聽覺的享受。

鄭宜農自剖，過去的她話少又害羞，今天能做主持人，是一個脫胎換骨的奇蹟。她原本只是希望把自己成長過程的不適應、衝突，到能稍微舒適的平衡，跟其他創作者一起交流分享，「做一個小小的節目」。

卻因受訪者各個全力相挺，她又求好心切，不想辜負大家心意，導致節目規模無限擴大，最後大爆預算，讓她忍不住自嘲：「當老闆的鄭宜農真是個賠錢貨，今年要拜託員工鄭宜農好好去賺錢了。」

首集嘉賓「凹與山」由主唱小凹及鼓手Isan組成，兩人擁有北一女、台大的學霸背景，大學時期曾榮獲「金韶獎」創作組冠軍，畢業後斜槓在科技業工作。她們的創作流露面對社會現實的挫折，卻又撫慰人心，深受樂迷喜愛。2018年以單曲「理查」走紅，去年入圍金音獎最佳新人及最佳另類流行專輯獎兩大獎，是備受期待的潛力新秀。

「邊走邊唱的女子」是鄭宜農第一檔自製節目，第一季來賓包括9m88、安溥、凹與山、岑寧兒、洪佩瑜、桃子A1J、那屋瓦少女隊、Blueburn樂團主唱趙廣絜、壞特?te及蘇珮卿。首集已在「鄭宜農」YouTube頻道播出，每週四晚上7時更新集數。（編輯：陳政偉）1130223