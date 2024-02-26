獨立精神電影獎 「之前的我們」奪兩大獎

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）席琳宋（Celine Song）執導的愛情片「之前的我們」（Past Lives），今天在美國獨立精神電影獎勇奪最佳影片與最佳導演兩大獎。

美聯社報導，席琳宋領取最佳導演獎時表示：「非常謝謝你們，讓我分享作為人類、去愛和被愛的感受，也謝謝你們喜愛我們的電影。」

「之前的我們」是本屆獨立精神電影獎（Film Independent Spirit Awards）囊括最多入圍的電影之一，入圍項目與美國導演陶德海恩斯（Todd Haynes）的「如夢歲月」（May December，暫譯）以及柯德傑佛森（Cord Jefferson）的諷刺喜劇「美國小說」（American Fiction，暫譯）並列。

除了「之前的我們」，其他贏家還包括「美國小說」，以及亞歷山大潘恩（Alexander Payne）的「滯留生」（The Holdovers）。

傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）憑藉「美國小說」拿下最佳主角，達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）則以「滯留生」摘下最佳配角、多明尼克塞薩（Dominic Sessa）也靠「滯留生」贏得最佳突破演出獎。

39屆「獨立精神電影獎」今天在加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）海灘舉行。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130226