台灣影視香港亮相 鳳小岳、李杏合演「租屋怪談」

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）文策院今天在香港國際影視展舉辦「台灣影視作品發布會」，發布劇集「完全省錢戀愛手冊」、電影「租屋怪談」及「婚內失戀」全系列IP影視計畫，其中「租屋怪談」由鳳小岳、李杏主演。

光鷹影像文化有限公司發表驚悚類型片「租屋怪談」拍攝計畫，宣布由鳳小岳、李杏主演，由話題短片「租屋怪談之花台」發展為長片作品，描述恐婚的小七與女友芊芊因房仲介紹，搬進一間有著大花台的頂加老屋，進而發生各種怪誕事件。

鳳小岳曾參與短片演出，很興奮能與這部創作繼續往前進；李杏則分享過往在英國唸書的租屋體驗，「很幸運沒有發生像電影裡的怪事，只有過死老鼠卡在洗衣機水管裡，也是滿恐怖的。」

寬想國際娛樂有限公司則打造「婚內失戀」全新影視IP，取材自精神科醫師鄧惠文暢銷作品，描繪「我們戀愛結婚，卻在婚姻裡失戀」的關係，依此概念延伸出電影「殺老公的100種理由」、電視劇「我們還要結婚嗎？」及舞台劇「婚內失戀」等多元系列。

製作人章依婷與舞台劇女主角陳庭妮今天現身分享，陳庭妮在舞台劇飾演剛過婚姻甜蜜期的妻子，她表示，「從愛情變成習慣後，很多東西會起變化，不能說不愛了，可是會漸漸被生活感吞噬，有些人喜歡激情，有些人喜歡細水長流。」

陳庭妮認為，「婚姻這件事，雙方都要失去一點本來的自我，貢獻一個屬於我們未來的家，觀眾可以在一系列作品看見婚姻的不同狀態與觀點。」

「完全省錢戀愛手冊」由TVBS和新加坡新傳媒合作打造，講述物價上漲的世代，郭書瑤飾演不追求戀愛的超節儉上班族，卻碰上花錢如流水的林子閎，價值觀天差地別的他們如何在愛情與麵包中做選擇。劇組與多名新加坡演員合作，碰撞出不同文化的表演火花，確定於4月與觀眾見面。

文化內容策進院今年在香港國際影視展設立線上與實體台灣館，共有92家業者、250部參展作品參與，68家業者參加實體展會。

其中包含有許多獲獎紀錄的「小兒子阿甯咕」系列動畫新作「阿甯咕大戰想像蟲」、台泰合製BL音樂劇集「彈一場完美戀愛」，以及安心亞、羅宏正出演的劇集「女孩上場2」等作品，期望拓展國際市場連結。（編輯：張雅淨）1130311