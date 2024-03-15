魷魚遊戲金球獎演員吳永洙涉性騷擾 一審判8個月

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）Netflix韓劇「魷魚遊戲」中飾演001號「剛布爺爺」的78歲演員吳永洙遭控性騷擾，韓國法院今天一審判處8個月有期徒刑、緩刑兩年。吳永洙曾以「魷魚遊戲」獲金球獎電視類最佳男配角獎。

水原地方法院城南支院今天就吳永洙性騷擾案作出以上判決，並命令吳永洙須接受40個小時的性暴力療程。但念在他為初犯，並未下達就業限制及公開個資命令。

吳永洙遭控在2017年夏天前往外地演出時，對一名女性進行擁抱、親吻臉頰等性騷擾行為，被害女性在2021年12月就此報警，韓國檢方於2022年對吳永洙提出不拘留起訴，求處一年有期徒刑。

法院表示，被害人的日記內容、事件發生後進行的心理諮商內容等，大多都與報案內容相符，陳述前後一致，且包含親身經歷才能作出的陳述，因此判定吳永洙有罪。

而被告吳永洙雖承認曾在被害女性要求下就此道歉，但在法庭上又聲稱當時是因為怕影響演出才道歉安撫，試圖合理化自身行為與當時情況；此外，法院認為吳永洙聲稱緊抱被害女性是因為把她當女兒看，等於承認自己確實做出有犯罪嫌疑的行動。

韓聯社報導，法院今天宣判後，吳永洙面對媒體詢問是否打算上訴，僅簡短回覆「是」後就離開現場。

吳永洙在演出2021年播出的劇集「魷魚遊戲」後，以劇中001號參賽者「剛布爺爺」吳一男走紅，藉此拿下金球獎電視類最佳男配角獎，成為首位獲頒金球獎的韓籍演員。（編輯：馮昭）1130315