表演是脆弱的虛構 濱口竜介著作揭電影創作心法

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）電影「在車上」日本導演濱口竜介榮獲威尼斯影展銀獅獎「邪惡根本不存在」近期在台上映震撼影迷，究竟他腦海裡的電影創作心法為何，在首本中文翻譯著作「在鏡頭前表演」即可見一斑。

濱口竜介2015年以4名素人主演的電影「歡樂時光」拿下盧卡諾影展劇本特別提及獎、最佳女演員獎後，引起國際影壇注意；2021年更先以「偶然與想像」勇奪柏林影展銀熊獎，再以改編村上春樹小說的「在車上」橫掃坎城影展最佳劇本等4獎、金球獎最佳外語片與奧斯卡最佳國際影片，成為影迷必看的作者型導演。

據原點出版提供的書訊，「在鏡頭前表演」一書的誕生，源於濱口竜介2015年以「歡樂時光」獲獎後，反覆被詢問這部電影的創作手法，以及他如何透過表演工作坊和劇本讀本，引導4名不具表演經驗素人連袂獲得影后獎項。

因此濱口竜介趁記憶猶新之時，為長達2年的製作過程留下紀錄，分享自己的導演方法論，同時探討攝影機特性與表演本質，書中更完整收錄「歡樂時光」的原始劇本及衍生文本。他認為，這次的電影製作將會是未來創作的「分水嶺」。

「歡樂時光」部分場景採用幾乎和實際時間長度相同的紀錄片拍攝手法，使觀眾在「真實時間」充分能與主角們共同體會一段快樂時光。全片長達317分鐘，描述4名摯友在一次因緣際會下，參加了「尋找身體的重心」工作坊，意外發現了一人的祕密，彼此間的平衡也起了微妙變化。

濱口竜介在書中專文稱讚全片最大魅力就是這4名表演者，當中採用的「表演」方法極其普通，就是記誦劇本、說出台詞並扮演另一個人。然而她們不是角色本身，而攝影機正猶如戳破「國王沒穿衣服」的孩子，如實記錄下「表演是脆弱的虛構」這件事。

打從開拍之前，濱口竜介就一直誠懇、殷切地提醒她們此事，而演員們依然選擇站到攝影機前，令他不禁稱頌她們的這份勇氣。

「一流的創作是一個人真誠活過的證據」，濱口竜介認為攝影機是記錄的機器，它記錄下真誠活過的證據，並無數次重播，「它會成為養分，鼓舞你活下去」。而他談論表演的風險與價值所在，就是為鼓勵所有「在鏡頭前表演」的人。（編輯：李亨山）1130326