功夫熊貓再度擊敗沙丘 蟬聯北美票房冠軍
2024/3/18 13:45
（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「功夫熊貓4」以些微差距擊敗「沙丘：第二部」，連兩週末坐上北美票房冠軍寶座。
法新社報導，「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）這個週末的票房收入估計有3000萬美元高居第1；「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）則以2910萬美元排在第2。
「功夫熊貓4」在北美累積1.077億美元收入，國際票房則達1.765億美元；「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）北美累積票房達1.572億美元，海外市場迄今收入達2.1億美元。
本週新上映的「極限長征」（Arthur the King）排名第3，但美加票房僅750萬美元。
排名第4的「伏慄熊」（ Imaginary）本週末有560萬美元進帳。
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「天使之心」（Cabrini）吸金270萬美元，排名下滑1個位置，排在第5。
排名第6至第10的作品依序為：「愛、血與謊言」（Love Lies Bleeding），250萬美元；「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley: One Love），230萬美元；「倖存者列車」（One Life, 暫譯），170萬美元；「美國黑人魔法協會」（The American Society of Magical Negroes, 暫譯），130萬美元；「普通天使」（Ordinary Angels），100萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130318
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