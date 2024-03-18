更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

功夫熊貓再度擊敗沙丘 蟬聯北美票房冠軍

2024/3/18 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「功夫熊貓4」以些微差距擊敗「沙丘：第二部」，連兩週末坐上北美票房冠軍寶座。

法新社報導，「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）這個週末的票房收入估計有3000萬美元高居第1；「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）則以2910萬美元排在第2。

「功夫熊貓4」在北美累積1.077億美元收入，國際票房則達1.765億美元；「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）北美累積票房達1.572億美元，海外市場迄今收入達2.1億美元。

本週新上映的「極限長征」（Arthur the King）排名第3，但美加票房僅750萬美元。

排名第4的「伏慄熊」（ Imaginary）本週末有560萬美元進帳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「天使之心」（Cabrini）吸金270萬美元，排名下滑1個位置，排在第5。

排名第6至第10的作品依序為：「愛、血與謊言」（Love Lies Bleeding），250萬美元；「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley: One Love），230萬美元；「倖存者列車」（One Life, 暫譯），170萬美元；「美國黑人魔法協會」（The American Society of Magical Negroes, 暫譯），130萬美元；「普通天使」（Ordinary Angels），100萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130318

#北美
#法新社
#北美票房
#沙丘
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.239