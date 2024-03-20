與烏克蘭人權影展合作 國家影視聽聚焦俄烏衝突

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（中央社記者洪素津台北20日電）國家電影及視聽文化中心主辦的台灣國際紀錄片影展，公布與烏克蘭國際人權紀錄片影展共同策劃紀錄片，更特別規劃座談，邀請烏克蘭影人分享影展在社會中扮演的角色與責任。

俄烏戰爭以2014年俄羅斯佔領克里米亞為起點，迄今已10年，戰火一路延燒至烏克蘭東部，俄羅斯並於2022年全面入侵，震驚全球。

紀錄片「來自彼端｜憂鬱與希望的十年：烏克蘭紀錄片選」緣起國家電影及視聽文化中心（TIDF）與Docudays UA的節目交換合作，這也是TIDF首次與國際影展進行節目交換。

此外這次影展也精選6部俄烏衝突期間攝製作品，記錄了烏國人民在家園動盪、硝煙四起下，爭取民主、調查真相、追逐夢想、重返平靜等不同面向的奮鬥與困境。

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Docudays UA節目總監尤莉亞．科瓦倫科（Yuliia Kovalenko）提到：「當我們的國家正在為擺脫嗜血的恐怖主義付出代價時，我們希望，至少這些經歷能證明真理終將戰勝惡意。我們持續拍攝不是因為害怕被消失，而是為了證明未來值得奮鬥。」

TIDF策展人林木材表示：「台灣與烏克蘭面對著類似的地緣政治和國際情勢，因此這次合作深具意義。俄烏戰爭的10年歲月血淚交織，盼能藉由紀錄片與影人座談，帶領觀眾深入認識此一議題。」（編輯：龍柏安）1130320