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練建宏首長片挑戰動物戲 李英宏殺青解放悶騷面

2024/4/12 20:53（4/12 21:11 更新）
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電影「莎莉」全台上映中，演員李英宏（圖）不只演出「阿豪」一角，也操刀全片配樂，他將個人生活經驗化為創作靈感。（伯樂影業提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月12日
電影「莎莉」全台上映中，演員李英宏（圖）不只演出「阿豪」一角，也操刀全片配樂，他將個人生活經驗化為創作靈感。（伯樂影業提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月12日
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（中央社記者王心妤台北12日電）導演練建宏首執導長片「莎莉」就挑戰被稱為「片場大魔王」的動物戲，因雞與狗難預測反應讓片場笑料不斷；演員李英宏除操刀全片配樂也演戲，他透過角色解放深藏內心的悶騷面。

李英宏在「莎莉」片中飾演充滿台味的直男「阿豪」，他今天接受中央社記者專訪指出，導演總是給予滿滿的尊重，在片場還會把「愛可以克服一切」掛在嘴邊，透過演出「阿豪」這個帶點喜感的角色，讓他對演出喜劇萌生興趣。

他表示，從歌手跨界演員，從某段時間開始只會展現特定的一面給外界看，「但這次演完後，我第一次感受到演戲真的可以解放內心的另一面，很多深處的東西可以表現出來。」

練建宏受訪時指出，作為新銳導演，他選擇相信每名工作同仁的專業，就像監製李烈、吳明憲負責預算及籌資等，「像演員會告訴我角色的反應，我應該做的是放大他們的表現，或是更多的奇幻時刻。」

他解釋，有些畫面會拍2、3次，都不是演員表現不如預期，而是他想換個角度或是方式放大演員的魅力。

李英宏分享，例如他與演員林柏宏在片中設定是從小一起長大的好友，他們就設計男生之間互碰身體等比較親密的動作。

「莎莉」主場景設定在農村養雞場，小黃狗「憨吉」與雞群不時出現，練建宏笑說，小動物們都很有靈性，常感受到牠們自知是電影主角，但缺點是牠們會自行加戲。

練建宏表示，「像是狗狗跑地速度不一樣，或是雞會在不該出現的時候亂走。」至於「憨吉」，原本是中途之家的狗，因為太討人喜愛，已經被拍攝地雞場的老闆收養。

在電影配樂上，練建宏指出，很早就鎖定邀請李英宏操刀，「他算是最早進劇組的人之一，因為我在他的音樂聽到了一種調皮跟不可預期。」

李英宏笑說，製作電影配樂的靈感常源自於生活，像是某天他發現寫歌軟體壞了，連帶創作到一半的音樂也不見，讓他相當低潮，他便帶入低潮心情寫成演員劉品言低潮情緒戲的配樂，「害我現在聽到這首歌，就會想起那個憂鬱的下午。」

電影「莎莉」全台上映中。（編輯：戴光育）1130412

電影「莎莉」由導演練建宏（橘衣者）執導，他表示，作為新銳導演，他相信工作人員的專業，演員表現上，「我應該做的是放大他們的表現，或是更多的奇幻時刻」。（伯樂影業提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月12日
電影「莎莉」由導演練建宏（橘衣者）執導，他表示，作為新銳導演，他相信工作人員的專業，演員表現上，「我應該做的是放大他們的表現，或是更多的奇幻時刻」。（伯樂影業提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月12日
#李英宏
#莎莉
#練建宏
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