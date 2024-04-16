孫藝珍首度來台機場展現親和力 粉絲接機搶拍

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（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）出道多年首度訪台的韓國演員孫藝珍，今天搭機抵台為品牌代言，孫藝珍下機後頻頻向粉絲揮手微笑點頭，親切態度讓現場粉絲開心尖叫，許多韓國旅客也拿起手機錄影直呼幸運。

孫藝珍（現譯為孫藝真）日前透過品牌社群網站臉書（Facebook）宣布，16日將到台灣宣傳「真的很期待」，她搭乘大韓航空KE185班機在中午12時2分抵達桃園國際機場，在工作人員及助理陪伴下走進入境長廊。

韓國演員孫藝珍16日搭機抵台為品牌代言，她戴著墨鏡，頻頻向現場等待的媒體及粉絲致意，不時微笑點頭，展現親和力。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年4月16日

孫藝珍戴著墨鏡、穿著牛仔褲神情輕鬆，她頻頻向現場等待的媒體及粉絲揮手致意並不時微笑點頭，讓現場粉絲在開心之餘不停發出尖叫聲。

有粉絲聽說孫藝珍抵台，特別在入境長廊等候，看到孫藝珍本人，粉絲們忍不住驚呼「她好美哦、好有氣質」 ，由於孫藝珍抵台時正好與另一團韓國旅客巧遇，旅客們紛紛拿出手機拍照錄影，興奮的表示「So Lucky」。

孫藝珍和演員玄彬（現譯為炫彬）因戲劇「愛的迫降」譜出愛戀，短時間內結婚生子被譽為童話故事，但自2022年結婚後專注家庭，沒再接戲劇演出，平時透過產品代言和粉絲互動。（編輯：李錫璋）1130416

韓國演員孫藝珍（2排左）16日中午抵達桃園國際機場，戴著墨鏡親切向現場等待的媒體及粉絲揮手致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年4月16日