美脫口秀女王艾倫為動物發聲 投入大猩猩保育計畫

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（中央社記者洪素津台北22日電）動物星球頻道推出世界地球日特輯，美國脫口秀主持人艾倫與伴侶波夏長期關注動物權益，波夏更送艾倫大猩猩保育計畫作為60歲賀禮，紀錄片中記錄她們以實際行動守護山地大猩猩。

1970年的今天，美國各地有上千萬人一同參與世界上首場大規模環境保護運動，後續向全球擴展，而以「世界地球日」知名。艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）與波夏德羅西（Portia de Rossi）長年關注動保議題，波夏更以「盧安達大猩猩保育計畫」作為艾倫的60歲大壽賀禮。

艾倫曾多次公開表示，她最想訪問的對象是致力於研究大猩猩的已故動物學家黛安佛西（Dian Fossey）。這位學者曾以一己之力獨自保護數百隻山地大猩猩，卻不幸在多年前因被謀殺離世，留下以其為名的基金會，以微薄的資源努力保護瀕臨絕種的巨獸。

於是波夏送上大猩猩保育計畫，讓艾倫能與偶像一同實現夢想，建造一座園區繼承黛安佛西生前未竟的心願，成為山地大猩猩永遠的守護者。

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波夏希望透過這份符合她核心理念的大禮，延續其無遠弗屆的影響力。選定目標後波夏隨即展開募款活動，並著手成立基金會，以及在火山國家公園山麓興建占地數英畝的園區等相關事宜。

動物星球頻道「艾倫狄珍妮拯救大猩猩 Saving the Gorillas: Ellen's Next Adventure」中，詳實記錄了這項計畫的緣起與過程中遭逢的難題，在面臨火山爆發、地震與百年大疫等挑戰的同時，以實際行動為長年來深陷生存危機的瀕危物種爭取一線生機。（編輯：張雅淨）1130422