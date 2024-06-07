台灣影視業者前進越南 兩天賣2000小時電視劇

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（中央社記者陳家倫河內7日專電）24家台灣影視公司赴越南胡志明市參展，兩天共賣出約2000小時的電視劇集數。台越合作電視劇「化外之醫」演員楊一展、呂晉宇、連炳發今天到場和300多名記者、粉絲互動。

2024年越南電影及電視技術展6日至8日在經濟重鎮胡志明市登場，台灣電視劇製作產業聯合總會邀集24家影視公司前往參展、交流，不僅帶來兩年內的影視作品共計55部、總時數達2861小時，還有一些受歡迎的舊片和戲劇。

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝說，以東南亞市場來說，台灣的影視作品向來在越南賣的集數最多。這次前兩天的展出加起來，銷售的電視劇集數就達2000小時，兩邊業者的交流、洽談很熱絡。

林錫輝說，這次賣出的影視作品有新有舊，包括連續劇「天道」、「一家團圓」、古裝電視劇「戲說台灣」，舊作則有偶像劇「放羊的星星」及連續劇「神機妙算劉伯溫」等，都會在越南的影視平台播出。

展會現場設有台灣館，今天下午在此舉辦「台灣日茶會」，由台灣與越南演員聯手演出的電視劇「化外之醫」演員楊一展、呂晉宇及被譽為越南影帝的連炳發（Lien Binh Phat）現身與媒體、粉絲同歡，共湧入約300人。

林錫輝指出，活動原定舉行一個半小時，因媒體提問踴躍加上演員們對粉絲合影要求幾乎來者不拒，最後延長至近兩個半小時到展館快要關閉才結束。「化外之醫」未來將在越南的國際或當地影視平台播出。

林錫輝觀察，呂晉宇及連炳發在越南原本就具知名度，楊一展則是透過「16個夏天」為越南觀眾所知。楊一展今天出場先用越文「Xin Chao（你好）」向大家問好，留學美國的他英文超溜，和粉絲互動完全沒問題。

林錫輝說，希望透過這次展會加深台越影視業的了解與深化合作，為國際文化交流及新南向政策做出實質貢獻。越南影視作品近年愈發成熟，盼能計劃性地引進至台灣，第一步可先從兩地演員合作做起。

2024年越南電影及電視技術展這次共有300多家來自全球與越南的業者參與。林錫輝表示，若從展位面積來看，台灣館是最大館，規模勝過韓國，主辦單位特別邀請他參與開幕剪綵，對台灣業者的參與相當重視。（編輯：郭中翰）1130607

由台灣與越南演員聯手演出的電視劇「化外之醫」劇中演員楊一展、呂晉宇及連炳發7日在胡志明市與媒體、粉絲見面，活動共計湧入約300人。（台灣電視劇製作產業聯合總會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年6月7日