吳慷仁自薦演「破浪男女」 演員花2個月練親密戲

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（中央社記者王心妤台北14日電）電影「破浪男女」由吳慷仁、劉主平、柯煒林和梁湘華主演，今天首播放限制級預告。導演楊雅喆表示，事前花2個多月讓演員排練親密動作。吳慷仁透露，當時是自我推薦想演出。

「破浪男女」播出限制級預告並舉辦記者會，吳慷仁受訪表示，當時看到「破浪男女」徵演員時，是用手機自拍大頭照並親自遞履歷給劇組，才完成與楊雅喆合作的心願。他自稱是從非商業類型作品出道，演出商業作品後被更多觀眾認識，這次也是貼近初期演出的作品類型。

談起片中大尺度的戲，楊雅喆透露，電影事前花了2個多月讓演員練習動作，「像是親密戲，都是親密指導先拿枕頭示範1次，親密指導接著跟男生做1次，親密指導再跟女生做1次，我們最初是從手指接觸開始」。

演員群也表示，電影拍攝親密鏡頭時都會清場，手機也會統一收走，導演喊卡後，就會有工作人員衝進場拿毛巾協助演員遮住身體。

吳慷仁自嘲，因為工作人員先幫助女演員們蓋毛巾，他都是拿毛巾自我保護並蹲在地上，「現在想想覺得有點好笑，很像被臨檢」。

柯煒林在片中需要穿上黑色緊身衣，楊雅喆表示，因為衣服太緊身又不透風，柯煒林第1次穿上時沒有意識到身體會缺氧，甚至拍到暈倒。柯煒林說，緊身衣是特別訂製的服裝，因為太過貼身需要抹油才能穿上。

「破浪男女」將於28日全台上映。（編輯：管中維）1130614

電影「破浪男女」預計6月底上映，14日在台北舉行記者會，導演楊雅喆（左）、演員吳慷仁（右）同台宣傳。中央社記者王騰毅攝 113年6月14日

導演楊雅喆（左）新作品「破浪男女」28日將上映，14日在台北欣欣秀泰影城舉行記者會，主要演員吳慷仁（右起）、劉主平、梁湘華、柯煒林一同出席宣傳。中央社記者王騰毅攝 113年6月14日