張學友小巨蛋復唱首夜 自責染病向歌迷深深鞠躬

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（中央社記者王心妤台北14日電）歌神張學友上週因感染RSV病毒取消台北小巨蛋3場演唱會，今晚則是復唱首場。張學友對於染病生氣，也坦言曾經考慮取消今晚演唱會，「鞠躬鞠的特別低一點，希望大家可以原諒我。」

張學友今晚在演唱會上表示，曾想過是不是今晚的演唱會也應該取消，但早上試唱時發現高音都唱得上去，「殊不知拿起麥克風，進來場地一表演就瘋了。」

對於上週因感染呼吸道融合病毒（RSV），取消6月7至9日3場小巨蛋演唱會，張學友今晚也說，對於今晚來聽演唱會的歌迷感到不好意思，「今天鞠躬鞠的特別低一點，所以希望大家可以原諒我，可是我真的現在感覺非常抱歉！對主辦非常抱歉，每天都在付錢，自己覺得很不安心。」

張學友表示，尤其是看到許多歌迷在場外排隊買票也感覺很不捨得，期待演唱會越唱越開嗓，除了聲音外，其他的表演像是一字馬都可以演得很標準，「可能睡了幾天嘛！肌肉都鬆了，所以下去的時候挺舒服的。」他也笑說：「希望大家不要學，真的要練過。」（編輯：陳正健）1130614