強檔推薦1 / 「角頭-大橋頭」登院線 許光漢正港分局爆笑追凶

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者王心妤台北16日電）新片上檔，院線即日起有國片「角頭-大橋頭」，還有宮崎駿的「霍爾的移動城堡」重映，Netflix有許光漢主演的影集「正港分局」，HBO GO則是獨家上架「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」。

「角頭」是台灣知名電影IP，已經累積上億票房佳績，最新一集「角頭-大橋頭」由王陽明回鍋主演，而施名帥首度加入「角頭」宇宙就擔綱要角，他跟鄭人碩與張再興的兄弟情令人動容，即日起攻占院線。

院線部分還有泰國恐怖片「暹羅詛咒」、蠟筆小新系列「電影蠟筆小新：我們的恐龍日記」、紀錄片「天生女王 Elizabeth: A Portrait in Part（s）」。

串流平台Netflix將於22日起獨家上架破億國片「關於我和鬼變成家人的那件事」衍生影集「正港分局」，不只許光漢、王淨、馬念先回鍋，也加入「木曜4超玩」班底邰智源、坤達等人，展開一場爆笑追凶故事。另外還有韓劇「媽媽朋友的兒子」、經典動畫「劇場版美少女戰士」（Sailor Moon Cosmos）。

串流平台HBO GO即日起則獨家上架「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa），本片延續2015年「瘋狂麥斯：憤怒道」（Mad Max：Fury Road）世界觀，以片中人物芙莉歐莎為主角的前傳故事，並由安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy）跟克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）主演。（編輯：陳政偉）1130816