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強檔推薦1 / 「末日倒數12小時」隕石撞地球 父女真情動人上映

2024/8/23 13:05
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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者洪素津台北23日電）新片上檔，院線即日起上映「末日倒數12小時」，講述隕石襲擊地球後，1名太空站工作的父親設法遠端拯救他的女兒；串流平台上映「污魂之屋」，描繪單親媽媽維護小孩和心魔對抗。

院線電影「末日倒數12小時」（Mira）講述在隕石襲擊地球後，1名在太空站工作的父親設法遠端拯救他的15歲女兒，而劇中除有深刻的父女情，逼真的場面特效也值得一看。

片中為呈現末日震撼張力，劇中安排8分鐘一鏡到底隕石墜落，女主角從搖搖欲墜的大樓逃出，並穿越滿目瘡痍城市的畫面，相當考驗攝影團隊功力。

另外院線部分上映的還有「變身機長」、「求救眨眨眼」（Blink Twice）、「誰殺了比利比莉」（Who Killed Billy Billie）、「催眠」（The Hypnosis）等片。

Netflix串流平台則上檔電影「污魂之屋」（The Deliverance），此片描繪一個關於附身與接觸超自然力量的黑暗故事，片中1名單親媽媽生活不易，她努力對抗心魔，帶著家人搬進新家，尋求人生新開始，但家裡卻發生怪事，媽媽不得不挺身而戰，捍衛自己的生活和孩子們的靈魂。

另外上檔的還有影集「高校禁愛令」（Chastity High）、動畫影集「魔鬼終結者Zero」（TERMINATOR ZERO）。

Disney+串流平台上檔影集「破案三人行」第4季（Only Murders in the Building Season 4）；HBO GO串流平台則上檔驚悚電影「乘客」。（編輯：陳政偉）1130823

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