SJ攻蛋大喊台灣 利特9月來台拍實境要做客家料理

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）韓國團體Super Junior本週以全新巡演連續3天站上台北小巨蛋，明年將迎接20週年，放話想挑戰3萬人大場地；團員利特宣告9月來台拍攝實境節目，親自做客家料理給粉絲吃。

出道19年的Super Junior今年已是第8度攻蛋，這回帶來巡演SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime。來台灣宛如「走灶咖」熟悉的他們，巡演最後1天以歌曲Showtime、Wonder Boy熱力開場，始源和利特輪流嗨喊「Make some noise台灣」、I Love Taiwan，讓全場粉絲沸騰。

由於明年是Super Junior出道20年，利特好奇詢問，「我們可以去3萬人的競技場嗎？似乎有點難。」銀赫和圭賢則開玩笑接話，「不一定要人全部填滿啦」、「（座位）開一半就好」。全員七嘴八舌提議，只要粉絲一人多帶兩人去就行，家裡的貓也能帶。利特幽默說：「反正還有1年，大家在這段時間去交男朋友，明年帶他來，演出結束後就可以分手。」讓全場笑到不行。

到尾聲，所有人感性向粉絲告白。厲旭說，粉絲的力量讓他下次也能再唱3天；藝聲感謝大家的愛，並預告20週年到來前，怕大家無聊會再來1次；始源告訴粉絲不要寂寞，因為Super Junior和粉絲一直在一起。

神童、圭賢和銀赫則是接力用中文撩妹，神童先說「要不要去我家看Super Junior」，圭賢講「下次來的時候，一定去你家，請等我，我佮意你」，銀赫則學了「要來我家看貓嗎，我家的貓咪會後空翻」，講完後又肉麻地自己在地板滾。

東海誠意滿滿準備了3頁中文信，強調粉絲是他人生中最大的禮物，能愛大家是大的幸福，更提出5點約定，包含不會離開、說愛他、不嫌他肌肉練太大、睜開眼就在身邊、包容他的不足，「只要滿足我的5個心願，我們就成為夫妻，沒有離婚的選擇」。

另外，利特開場時特別介紹台灣藝人温昇豪和江宏傑到場，並透露「我現在有朋友了！」兩人被大螢幕照到時也拿著應援棒打招呼。

利特揭開謎底，他和客家電視台合作拍開餐廳實境節目，9月22日、23日、24日會來台灣為大家做客家料理，更數次大喊客語的「細妹按靚（小姐你很漂亮）」稱讚粉絲。客家電視預告節目將於12月上檔。

在演唱會最後彩蛋影片中，成員希澈更驚喜出場，「孩子啊，算上我一個吧」，為明年20週年演唱會埋下伏筆，讓粉絲相當期待。（編輯：管中維）1130818

韓國天團Super Junior出道19年，在台北小巨蛋舉辦SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime演唱會，18日迎來最終場演出，預告20週年到來前，怕大家無聊會再來1次。（讀者提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年8月18日