林美秀盼有女兒來撒嬌 和陳竹昇個性互補演夫妻

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（中央社記者洪素津台北21日電）擁金馬獎、金鐘獎肯定的演員林美秀和陳竹昇在戲劇「妳是我的姐妹」詮釋夫妻還育有一對女兒，現實生活中沒有兒女的林美秀說，若能選擇，希望有女兒，「我喜歡女兒的那種撒嬌」。

林美秀在劇中個性強悍正直、重情重義，和陳竹昇育有一對女兒大霈（李霈瑜）和温貞菱，她表示，自己和劇中角色最像的地方是個性，「講義氣，朋友講什麼，ok！沒問題」。

林美秀戲裡過足寵愛女兒的體驗，和大霈飾演的內斂大女兒可能是輕輕地抱抱示愛，和温貞菱所詮釋的直率小女兒，就是會被熱情擁抱討拍。

陳竹昇則在劇中飾演愛家、愛妻、愛女兒的小男人，他笑說：「當然每個人心中都有比較女生的、或是比較男生的部分，只不過角色是母性光輝的比例很高。」雖然在劇中對老婆唯命是從，但他認為這不是誰強勢的問題，而是生活的互補。

戲裡戲外都有2個女兒的陳竹昇說，自己不會偏心，他透露孩子相處可能會吵吵鬧鬧、告狀，但不會說爸爸偏心。他分享教育心得：「要有一些分寸拿捏，不要讓小朋友感覺被忽視。」（編輯：張雅淨）1130821

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