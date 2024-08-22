金鐘獎主持人吳姍儒喊不減肥 姚淳耀請益謝盈萱

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（中央社記者洪素津台北22日電）藝人吳姍儒、姚淳耀分別主持第59屆金鐘獎節目及戲劇類頒獎典禮，吳姍儒下個月將臨盆，月子中仍將上陣主持，她盼把重點放在入圍者所以沒要減肥，姚淳耀接下主持則請益謝盈萱。

第59屆金鐘獎節目類和戲劇類典禮將分別於10月18日及10月19日在台北流行音樂中心正式登場，吳姍儒、姚淳耀今天出席金鐘主持人公布記者會，懷孕9個月的吳姍儒下個月即將「卸貨」，她自嘲：「會不會變形到認不出我？」

但她倒不擔心體重問題，先放話：「沒有要減肥、不可能！」強調要把重點放在入圍者身上，「舞台是他們的。」

問起身體狀況，吳姍儒透露已被醫生告誡隨時會生，不要站太久，近日則深受坐骨神經痛的苦，「我躺下很像烏龜跌倒，要緩和一下才能翻身。」

首次主持大型典禮的姚淳耀則分享，先前特地求助主持過的謝盈萱，卻被對方笑回：「你問錯人了吧？」姚淳耀坦言相當緊張，最怕腦中空白或講錯名字，大家建議可以「演」很厲害的主持人，他眼睛一亮說：「對耶！」

問起接下主持的關鍵，姚淳耀表示自己有先考慮了2天，也怕自己無法勝任，但身邊朋友都鼓勵他：「主持金鐘是大家的夢想。」最後決定送自己40歲的大禮就是主持金鐘，「想要好好看自己有多少勇氣。」

吳姍儒聽到姚淳耀手上握有10張台積電股票，她驚喊：「難怪你都不用講話。」姚淳耀一臉緊張說：「那是我當作儲蓄啦，是我的退休金，就放著啦。」（編輯：龍柏安）1130822

第59屆金鐘獎節目類典禮主持人由Sandy吳姍儒（圖）擔綱，她22日挺著孕肚公開亮相。中央社記者張新偉攝 113年8月22日

第59屆金鐘獎戲劇類典禮主持人由演員姚淳耀（圖）擔綱，他22日現身北流卡夫卡，向媒體鏡頭揮手。中央社記者張新偉攝 113年8月22日

第59屆金鐘獎頒獎典禮將在台北流行音樂中心舉行，節目類由藝人吳姍儒（右）主持，戲劇類則由演員姚淳耀（左）挑大梁，兩人22日下午現身亮相，在北流卡夫卡出席記者會。中央社記者張新偉攝 113年8月22日