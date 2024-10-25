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「夜校女生」展開校園戀曲 韓影帝趙震雄也稱讚

2024/10/25 21:58
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（中央社記者王心妤台北25日電）曾執導「神之鄉」、「華麗計程車行」的莊景燊新片打造青春校園片「夜校女生」，由金馬新演員獎得主陳姸霏、項婕如、邱以太主演，韓國影帝趙震雄也稱讚年輕演員們表現佳。

「夜校女生」今天釋出前導預告，透露故事設定在西元1997年，一所女中日校跟夜校的學生陳姸霏、項婕如成為好友，也跟邱以太飾演的資優生產生曖昧，展開一段青春故事。

「夜校女生」日前在釜山影展放映，莊景燊今天透過電影公司分享，韓國觀眾對片中的升學壓力很有共鳴，因為韓國就學競爭同樣激烈，能夠同理角色心境。

陳姸霏分享，印象最深刻的是遇到韓國影帝趙震雄，對方不僅一眼就認出她，並說很喜歡「夜校女生」，最後主動握手祝福她跟邱以太的演員之路能順遂，「太不可思議了。」電影也已經售出日本跟韓國版權，並將於11月10日在金馬影展放映，並於明年1月底全台上映。（編輯：龍柏安）1131025

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陳姸霏
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