EXO CHEN登台酷不起來 告白從粉絲身上得到力量

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（中央社記者洪素津台北27日電）韓國男團EXO成員CHEN出道12年，25日來台灣舉辦個人專場，現場被台灣粉絲的熱情感染，本想耍酷的他說：「會不自覺微笑。」同時告白粉絲，「從你們身上獲得很多力量。」

CHEN先前才到高雄參加音樂節，25日則再到台灣舉辦FAN-CON Beyond the DOOR個人專場，他以主打歌Empty及收錄曲Dandelion揭開序幕，其中更想透過Empty的歌詞表達粉絲對他的重要性。

CHEN透過新聞稿分享，第一段結束看著大家的時候，本來想耍帥，但真的很難，因為只要看到粉絲就會不自覺微笑起來。

面對上千名粉絲，CHEN突然問現場粉絲會不會鬱悶，因為自己個人演出都是抒情歌居多，所以要大家無論在歌曲前奏、間奏甚至唱到飆高音的時候都可以嗨起來。

CHEN更感性告白：「來到台灣，從你們身上獲得很多力量，不會忘記每一張看著我的臉。」他也許下「下次能在更大的舞台跟大家相見」的心願，最後在Best Luck的歌聲中為亞洲巡迴首站完美劃下句點。（編輯：張雅淨）1131027