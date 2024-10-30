不捨石英逝世 陳美鳳感謝「他都教我唸台語」

（中央社記者洪素津台北30日電）演員陳美鳳和石英曾合作拍戲，今天她出席活動表示，昨天就知道石英逝世，提到和石英的互動，陳美鳳透露石英會在拍戲時教導她唸台語，感念當年給的幫助，讓她受惠良多。

石英27日因自然老化辭世，享壽82歲，讓各界劇迷都備感不捨。陳美鳳今天出席珠寶活動時表示知道石英最近有一段時間不舒服，「石英和他的家人都很低調，我們就不去打擾」，對於石英的逝世，陳美鳳也感到不捨，更感念當年石英對她提攜。

陳美鳳表示拍攝8點檔「嫁妝」的時候，和石英演出夫妻，而石英經驗老到，台語詞庫深厚，「我有時候看到劇本不會的詞，我都會拜託石爸唸給我聽，他也會很不吝嗇地教導我」，也讚石英是一個幽默風趣的人。

陳美鳳透露當年台詞一句「你這個人馬後炮」，「我照翻就很怪，石爸就說，妳就說，『你這個人火車過去才撞鐘』，真的這樣一唸出去就很有味道」；陳美鳳更透露和石英互動最多是因為大蒜，「我知道石爸喜歡吃大蒜，我收到大蒜都會請助理送去給他，他就很開心，因為這是他喜歡的」。

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另外和石英情同父女的方馨也透過經紀人表達遺憾，「聽到這個消息，難過到說不出話，很感謝石英爸爸在我人生最低潮的時候，一直給我鼓勵，讓我有勇氣繼續堅持這份工作，石英爸爸告訴我，只要努力把份內的事情做好，一定會有人看到」。

而曾和石英合作「孟婆客棧」的唐美雲也受訪表示，當時石英力挺她當製作人，「當時邀請石英，單元劇也不能給他吃重的角色，但是他還是一口答應，我很感謝」，唐美雲祝福石英一路好走，「石爸會永遠活在大家心中」。（編輯：吳協昌）1131030