劉德華3天4場小巨蛋演唱會畫句點 淚謝歌迷支持

（中央社記者王心妤台北4日電）歌手劉德華昨晚在台北小巨蛋舉辦「今天...is the day」演唱會，為台北場畫下句點。他在演唱會尾聲落淚感謝歌迷支持，並稱因歌迷變得更好，希望歌迷也因為他變得更好。

劉德華原訂10月31日起在台北小巨蛋開唱，但受到颱風康芮影響，改成11月2日連續唱2場，3天完成4場演唱會，展現過人體力與誠意。

劉德華演唱會以「今天」開場，並演唱「冰雨」、「練習」、「男人哭吧不是罪」等經典歌曲，唱滿30首歌，他不時對歌迷喊話：「喜歡唱就唱，喜歡我就喜歡我，沒有關係，今天我也不知道會唱到幾點，就看你們了。」

劉德華唱完安可橋段的快歌組曲後哽咽表示，第1場開唱前其實有點緊張，因為已經一段時間沒開演唱會，不過每個地方及歌迷都沒有放棄過他，所以他會好好珍惜現在，「經過了11年，謝謝你們陪伴了我到今天，接下來這首歌就代表了我跟你們『奉陪到底』」。

劉德華唱完「奉陪到底」後，他用手抹掉眼淚並說，當30年的偶像很簡單，只要有粉絲的愛就足夠，現在過了40年，希望歌迷依舊愛他，「我會好好的，我會因為你們變得更好，我也希望你們因為我會變得更好」。（編輯：管中維）1131104