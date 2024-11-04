猛毒最終章蟬聯北美冠軍 湯姆漢克斯新作開映第5

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天指出，「猛毒最終章：最後一舞」（Venom: The Last Dance）蟬聯北美票房冠軍，週末期間進帳約2610萬美元。

法新社報導，男星湯姆哈迪（Tom Hardy）最新作品成績雖不如前兩部「猛毒」，上映兩週美加累計票房仍達相當可觀的9000萬美元，國際市場則有2億2700萬美元成績。

另一方面，動畫片「荒野機器人」（The Wild Robot）雖已上映第6週，仍撈進760萬美元票房，名次上升兩個位置來到第2。

恐怖片「微笑2」（Smile 2）在萬聖節過後的1日至3日週末期間有約680萬美元表現，排名第3。

排名第4的是雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演的最新宗教驚悚片「教宗祕密會議」（Conclave），票房530萬美元。

然而，「阿甘正傳」（Forrest Gump）導演羅勃辛密克斯（Robert Zemeckis）最新作品「這裡」（Here，暫譯）表現不如預期，以500萬美元成績排名第5。

這部片運用人工智慧（AI）技術替主演的湯姆漢克斯（Tom Hanks）、羅蘋萊特（Robin Wright）「減齡」，用以拍出一個發生在單一地點、時間從恐龍時代一路到現代的故事。

分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，這「對一部原創劇情片來說，是疲軟的開映表現」。他表示，要產生說服力，這類電影必須激發觀眾強而有力的情感共鳴，而從影評和觀眾反應看來，這部片沒有做到上述要求。

排名第6至第10名依序為：「我們活在時間裡」（We Live in Time），350萬美元；「劊樂小丑3」（Terrifier 3），320萬美元；「雄獅回歸」（Singham Again），210萬美元；「陰間大法師Beetlejuice」（Beetlejuice Beetlejuice），210萬美元；「祖廟鬧鬼記3」（ Bhool Bhulaiyaa 3），200萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131104