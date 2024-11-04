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姚淳耀再黑化演殺人魔 引觀眾反思子女教養議題

2024/11/4 18:12
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（中央社記者洪素津台北4日電）演員姚淳耀在戲劇「孔雀魚」飾連環殺人犯，劇中他因長期受父親的嚴厲教育，出現精神異常跡象，逐步走向崩潰黑化殺人，令觀眾反思子女教養問題，姚淳耀則表示相當不捨角色。

姚淳耀在戲劇「模仿犯」演出連續殺人魔，這次在「孔雀魚」同樣詮釋連環殺人犯，不過背後的「作惡」因子完全不同，他在劇中是品學兼優的模範生，內心卻隱藏著黑化的殺手。

劇中姚淳耀長期受到父親（李興文飾）的壓力，漸漸承受不住，開始顯露出精神異常跡象，逐步走向崩潰。在這樣的壓力下，心中似乎已埋下作惡的種子。徹底黑化的姚淳耀在劇中與警察的巷弄追逐戰，矯健身手讓觀眾不禁讚嘆：「根本就是跑酷高手。」

劇情引發觀眾對於教育子女的反思，姚淳耀透過新聞稿表示，很同情角色，甚至想對角色說：「你已經做得夠好了。」

李興文則強調，「養不教，父之過。」父母在教育過程中承擔最大責任，身為父親，教養並不是苛刻管教，而是要以適應生活與面對逆境的能力為重，並以輕鬆方式陪伴孩子成長。

「孔雀魚」每週日晚間8時在公視台語台、晚間10時在華視主頻首播，並將上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信Hami Video影劇館Plus、愛奇藝國際版等平台。（編輯：張雅淨）1131104

姚淳耀
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