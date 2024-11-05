EXO燦烈提早跨年倒數 12/28登高雄開唱

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（中央社記者洪素津台北5日電）演歌雙棲的韓國人氣男星EXO成員燦烈將於12月28日登上高雄流行音樂中心舉行演唱會，他表示，這次巡迴演唱會是自己的新起點。

燦烈出道12年首度推出個人音樂作品Black Out，他透過新聞稿分享將到台灣開唱的心情，「這是我的首張個人專輯，也象徵著新的起點。」所以才舉辦「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市風景（City-scape）in ASIA」巡迴演唱會。

燦烈的個人巡演從首爾出發，途中經過胡志明市、馬尼拉、曼谷、東京、福岡、大阪、名古屋、雅加達、香港，今年最終站則是高雄。

第一次獨自唱進多個城市也讓燦烈感觸很深，因為之前都是和EXO成員們一起活動，他說：「雖然之前也有過獨自表演的經驗，但獨自站上舞台時依舊會感到緊張與壓力。」

「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市風景（City-scape）in ASIA」高雄站將於12月28日在高雄流行音樂中心舉行，11月10日中午12時在ibon售票系統全面啟售，更多燦烈高雄演唱會詳情可洽主辦單位藝尚娛樂的官方臉書。（編輯：張雅淨）1131105