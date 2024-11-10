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鄭伊健23日高雄開唱 邀4後輩組港台限定版「五堅情」

2024/11/10 17:44（11/10 18:46 更新）
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港星鄭伊健（中）23日將在高雄巨蛋開唱，找來男團「五堅情」擔任嘉賓，成員賴晏駒（左）、陳零九（左2）、黃偉晉（右）、婁峻碩（右2）相當期待，直呼是人生成就解鎖。（八大提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月10日
港星鄭伊健（中）23日將在高雄巨蛋開唱，找來男團「五堅情」擔任嘉賓，成員賴晏駒（左）、陳零九（左2）、黃偉晉（右）、婁峻碩（右2）相當期待，直呼是人生成就解鎖。（八大提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月10日
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（中央社記者洪素津台北10日電）港星鄭伊健將於23日在高雄巨蛋開唱，將和婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒組港台限定版「五堅情」，4人期待與鄭伊健同台，直呼人生成就解鎖，也許願可以一起合唱「極速」。

鄭伊健將到高雄巨蛋舉辦首場個唱「HERE＆NOW 鄭伊健演唱會2024高雄站」，今天透過新聞稿發布將邀來人氣天團「五堅情」婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒4名成員擔任演唱會嘉賓。

鄭伊健先前來台宣傳時，就曾和婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒一起錄製節目，再加上跟婁峻碩因為一起合拍戲劇而成為好友。惜緣的鄭伊健決定趁這次來台開唱「再續前緣」，並給歌迷們一個驚喜，也促成台港音樂圈合作。

而原本的「五堅情」因為邱鋒澤個人巡演撞期不克前來，造成「5缺1」局面，讓鄭伊健開玩笑說：「我是暫時的新團員，請多多指教。」屆時5人將在高雄巨蛋合組港台限定版「五堅情」。

對於能擔任鄭伊健高雄巨蛋演唱會嘉賓，婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒直呼是人生成就解鎖。婁峻碩開心表示，「本來要買票去聽演唱會，結果做夢也沒想到大哥（鄭伊健）竟然會邀請我們去當嘉賓，對我們來說太驚喜、太感動」。

為了個人首場在台灣的演唱會，鄭伊健目前已經在香港閉關著手彩排練唱工作，希望以最好狀態應戰高雄巨蛋演唱會。（編輯：張雅淨）1131110

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