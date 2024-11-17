莫子儀為演活調酒師 拍戲龜毛花1年駐點酒吧

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（中央社記者洪素津台北17日電）演員莫子儀今年以電影「餘燼」角逐金馬獎最佳男配角，他在影集「喝酒吧！笨蛋」詮釋調酒師，為演活角色花1年時間在酒吧實習，還遠赴太平山採調酒材料柳杉，自認拍戲很龜毛。

導演樓一安今天率演員莫子儀、蔡淑臻、王渝萱、宋偉恩、陳家逵及調酒師鄭亦倫，一起出席影集「喝酒吧！笨蛋」金馬影展首映，莫子儀在劇中飾演失意調酒師，喪失味覺和嗅覺，自覺調酒已失去靈魂。

莫子儀為演活調酒師，花了1年時間在酒吧實習，還親自上太平山採調酒材料柳杉。他表示，無法接受「假酒」上場，甚至背景牆的酒不符合現實酒吧的陳設，他都要求一定要到位，讓美術組快抓狂。

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莫子儀認真準備調酒師角色，調酒也從基礎學起，他說：「一開始先認識杯子，每一種酒、甚至不同的素材有不同層次，裡面的植物香氣，都不一樣。就像是去太平山採的柳杉，一定要很新鮮，所以一採集到就要冷凍，既然是演職人，就要體驗全部的過程。」

蔡淑臻在劇中飾演莫子儀的調酒師傅，她說：「我們拍的時候是夏天，冰塊很容易融化，這樣就要重拍，其實學了才知道，每一個動作都會影響口感，真的很不容易。」私下她表示，自己酒量不好，2杯就會臉紅。（編輯：張雅淨）1131117