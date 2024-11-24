婁燁拿下兩項大獎 中國影迷讚金馬獎格局

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）第61屆金馬獎昨晚落幕，中國大陸導演婁燁與演員張志勇拿下多項大獎。雖然中國大陸並未有平台直播，然而許多電影愛好者相當關注。對於今年的頒獎結果除表示驚訝，也認為這就是金馬獎的格局。

今年金馬獎頒獎典禮開始後，社群平台微博有許多名電影部落客或自媒體以圖文跟進金馬獎的頒獎進度，吸引了不少電影愛好者共同討論。雖然微博從熱搜榜上撤下多數與金馬有關的話題，但仍能透過「金馬」等關鍵字搜尋到相關文章。

導演婁燁憑藉「一部未完成的電影」獲得最佳導演時，不少中國大陸網友表示「實至名歸」、「終於給他了」，卻也有人擔心在拿了最佳導演之後，可能會與最佳劇情片失之交臂。

隨後，金馬執委會主席李屏賓、評審團主席譚家明共同宣布「一部未完成的電影」拿下了最佳劇情片時，微博等社群爆出不少驚呼，並引發熱烈討論。有評論稱「以電影論電影，這就是金馬獎的格局與胸襟」、「金馬沒有辜負電影人」。

「一部未完成的電影」監製馬英力在領獎時提到，感謝所有參與者及他們的快樂投入，才讓「一部未完成的電影」成為婁燁從影幾十年來最快樂、最特別的一部作品。而這也是他們作為創作者，對於這個「可能、也還沒完成的時代」的記憶和紀念。

這席話也引起不少的中國大陸網友共鳴，卻也表示，這樣的一部作品卻無法上映相當遺憾。

今年的金馬影帝由「漂亮朋友」的張志勇獲得，同樣引起許多中國網友熱議，因為這部關於中年同志愛情的作品，題材敏感，幾乎不可能在中國放映。在獲獎之後，也有不少影迷在探詢，要如何看到這部作品。

今年中國大陸作品在金馬獎囊括多項大獎，可謂相當風光，然而中國大陸的媒體一貫冷處理，不少影迷也在頒獎典禮結束後，在社群平台上為這些作品與影人抱屈。

據統計，今年金馬獎共718部作品報名，創歷年新高，更有276部中國大陸作品共襄盛舉。（編輯：周慧盈）1131124