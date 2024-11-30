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王瞳變身搖滾女王 霸氣樂團登亞洲電視大獎表演

2024/11/30 16:09（11/30 16:21 更新）
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藝人王瞳（右2）既是演員也是「霸氣樂團」成員，霸氣樂團今年獲邀在第29屆亞洲電視大獎演出，王瞳也特別向劇組告假前往印尼，換上帥氣服裝成為搖滾女神。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月30日
藝人王瞳（右2）既是演員也是「霸氣樂團」成員，霸氣樂團今年獲邀在第29屆亞洲電視大獎演出，王瞳也特別向劇組告假前往印尼，換上帥氣服裝成為搖滾女神。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月30日
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（中央社記者洪素津台北30日電）王瞳身為演員、也是「霸氣樂團」成員，樂團獲邀至印尼亞洲電視大獎表演，王瞳向民視劇組告假昨天前往印尼，換上帥氣服裝成為搖滾女神；樂團主唱于浩威表示，自己重感冒，但無大礙。

民視今天發布新聞稿透露，王瞳所屬的「霸氣樂團」受邀到印尼的第29屆亞洲電視大獎表演，為了這次演出，王瞳向民視劇組告假飛往印尼，更換上帥氣的搖滾造型，搖滾魂大爆發，「我們這次的目標很明確，就是要抱回獎座，為了藍葦華和『綜藝大集合』主持人獎，我們一定要全力以赴！」

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樂團主唱于浩威則表示，自己本來重感冒，但來到溫暖的印尼，感覺狀態好很多，這也是第一次來到印尼，就有榮幸唱歌給這麼多的人聽，真的很開心。

霸氣樂團5名成員于浩威、王瞳、樂咖、阿修羅、小頭以強烈的氣勢登上印尼亞洲電視大獎的舞台，王瞳透露，這次的造型特別為印尼的熱情風情量身打造，搭配上搖滾元素，讓團員們都散發出十足的魅力，要在舞台上大放異彩。（編輯：陳政偉）1131130

#王瞳
#民視
#藍葦華
#印尼
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