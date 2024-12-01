陳柏佑出道不捨阿嬤落淚 王學駿轉戰偶像稱不真實

（中央社記者王心妤高雄1日電）台韓合製選秀SCOOL勝出成員，今天分享出道心情，陳柏佑阿嬤昨天在現場感動落淚，讓他相當不捨；曾在全中運摘跨欄金牌的王學駿則說，4個月內，從運動員變偶像很不真實。

SCOOL選秀歷經4個月後，最終由陳麒文、帝翁、鄭美祥、陳柏佑、王學駿、馬來西亞學員彭义翔、韓國學員朴鎮佑昨天在演唱會決賽中脫穎而出，成為出道組，今天受訪分享出道心情。

鄭美祥表示，很榮幸能出道，但也覺得背負了節目壓力，希望能與其他成員一起走向更好地方；年紀最小帝翁昨天哭得相當慘，他笑說可能很多人都覺得他愛哭，「但我真的沒有很愛哭」。

陳麒文表示，得知成功出道時其實有泛淚，但不敢哭出來，怕反而會哭得更慘；這2天因為演出，只睡不到5個小時，現在最想做的事情是回家抱狗。

陳柏佑表示，演唱會結束後有看到阿嬤哭得很感動，感到很不捨，雖然昨天沒有在台上感謝到阿嬤，「但我想跟阿嬤說：謝謝妳來看我」；對於有網友質疑他的實力，他則說：「當然會有受到影響，不過遭受質疑都是正常的，之後會發揮百分之百，我絕對不會被打敗。」他也透露，陳麒文有鼓勵他要為粉絲而努力，不應把太多心思放在酸民上。

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王學駿表示，他的跨欄指導老師昨晚也有到現場為他打氣，「我4個月前本來要去比全大運，但我有了來SCOOL的想法，本來不知道怎麼跟老師說，但說了之後，老師就說『去做吧！我會支持你』，現在從運動員變成要出道，換了身分，覺得很不真實。」

今天粉絲演唱會除了重現主題曲，也有節目上演出的歌曲，演唱會同時也釋出出道成員新歌「一起走」，作為提前送給粉絲的耶誕禮物，也為12月將發行的專輯SCOOL暖身。（編輯：陳仁華）1131201