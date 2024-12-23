侯怡君新戲災難多 滾山坡慘遭百隻螞蟻爬上身

（中央社記者洪素津台北23日電）演員侯怡君在8點檔「好運來」一人分飾兩角，還得扛人和滾山坡，侯怡君表示拍了1集彷彿拍了300集，還弄得腳趾瘀青，一場滾山坡的劇碼還讓她被百隻螞蟻爬上身，渾身癢到不行。

8點檔「好運來」今天舉辦首映會，侯怡君、倪齊民、楚宣、劉至翰、藍葦華、王瞳、何豪傑等人出席分享拍戲甘苦，而擔任女主角的侯怡君表示拍這齣戲全是體力活，和飾演小三的楚宣大打出手，拍戲跑跳到腳趾瘀青，還得要滾山坡被螞蟻襲擊，讓她苦不堪言。

侯怡君睽違5年再拍8點檔，這次為了老公蕭大陸製作的戲劇回歸，回想到某一場戲要滾山坡，所有泥巴都往身上、臉上塗，還加上血漿，本來就已經狼狽不堪了，侯怡君突然感覺全身好癢，往下一看她傻眼喊：「大概有將近100隻的螞蟻跟蟲爬滿我身體！」

侯怡君坦言，原本想推掉角色，但拍了之後覺得很過癮：「跟這些武林高手一起飆戲，這麼優秀的演員，很爽的一件事，所謂表演者，有時候演到自己都會起雞皮疙瘩，就知道中了。」

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問起和蕭大陸的互動，侯怡君說：「我們私下很少講工作的事，也不會給我太多建議，只是我會給自己壓力，處女座要求比較高，可能面對很多人會希望盡力做到最好。」就連拍到腳指頭全部都黑青，蕭大陸也只是說：「自己不會保護好自己啊。」

另外，王瞳也會加入該劇演出第二代，問起有無親密戲，王瞳表示自己很期待，只是現在還沒看到劇本，但親密戲卻讓她回想起15年前演出「夜市人生」時和何豪傑有一場親密戲，當時何豪傑相當緊張，緊張到腰都挺不直，一旁的何豪傑坦言看到王瞳很害羞，為了避免一些不必要的親暱互動，只好心中想一些貓貓狗狗，好轉移注意力。（編輯：李亨山）1131223