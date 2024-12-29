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五月天低溫開唱尬阿妹 嗨喊桃園也要震起來

2024/12/29 16:56（12/29 17:06 更新）
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樂團五月天（圖）28日晚間在樂天桃園棒球場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，曲目緊扣25年來的音樂軌跡，也打造超深長舞台，與歌迷零距離互動。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月29日
樂團五月天（圖）28日晚間在樂天桃園棒球場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，曲目緊扣25年來的音樂軌跡，也打造超深長舞台，與歌迷零距離互動。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月29日
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（中央社記者洪素津台北29日電）樂團五月天昨天在桃園展開巡演，現場打造超深長舞台和歌迷零距離，首日開唱遇到超強低溫，但他們嗨喊：「阿妹在大巨蛋演唱會周邊都震動了，五月天在桃園是不是也要震起來。」

五月天舉辦「#5525 回到那一天 25週年巡迴演唱會」新年特別版，28日起在樂天桃園棒球場展開6場演出，陪伴15萬人迎接最後和最初。這次演唱會硬體升級，增加260顆環場燈具和「倔強胖卡車」帶領全場嗨唱，還有最長舞台延伸看台區最深處，獻給粉絲新年驚喜。

五月天演唱會曲目緊扣25年來的音樂軌跡，包含歷年來最驕傲的歌曲和最瘋狂的巡迴演出，昨天一登場以OAOA、「孫悟空」等歌揭開序幕，現場2.5萬人不畏寒風盡情揮舞螢光棒，尖叫聲不絕於耳，場面熱烈。

團員石頭先和歌迷打招呼：「好久不見，很想念大家的熱情，今天好像是這禮拜最低溫，上台前就開始發抖、鼻涕一直流。所以不管搖滾區、看台區，把所有熱情的溫度都傳到台上來吧。」

平常怕熱的瑪莎也難得感覺到冷，他說：「可以在冬天的夜晚跟大家齊聚在棒球場非常開心，只要大家願意跟五月天大力地跳、放聲地唱，身體很就會熱起來。」

怪獸向歌迷喊話：「不知道大家還好嗎？大家看到我的手一直在搓，為了避免手指太僵硬，我需要大家的熱情，希望大家都拿出十分的力氣一起唱到最後。」

最後由阿信向大家問好，並提醒1月大家都有機會免費看到五月天，「五月天在這演唱會後，很快就要一路向東（公益演唱會），全部都是免費的，大家再來看五月天好嗎？」歌迷也熱情回應。

到了歌迷點歌垃圾話環節，阿信驚見台下有當年附中吉他社的學長姐，學長大喊：「我們看過五月天的黑歷史。」

阿信好奇當初哪個團員最色、學吉他是為追女生，學長直說：「留級的。」一番話讓曾留級的石頭、瑪莎都中槍。最後五月天獻唱感謝學長姐過去的照顧，還和他們擊掌。（編輯：張雅淨）1131229

樂團五月天（圖）「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，28日起在樂天桃園棒球場展開6場演出，這次演唱會硬體升級，增加260顆環場燈具，帶給歌迷聲光視覺震撼。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月29日
樂團五月天（圖）「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，28日起在樂天桃園棒球場展開6場演出，這次演唱會硬體升級，增加260顆環場燈具，帶給歌迷聲光視覺震撼。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月29日
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